Каждый пятый россиянин планирует потратить новогоднюю премию на кредиты и долги

Москва, 17 декабря. Опрос, проведенными аналитиками сервиса SuperJob, показал, что 20% россиян планируют потратить новогоднюю премию на погашение кредитов и возврат долгов.

Еще 12% опрошенных заявили о планах отложить тринадцатую зарплату на будущие доходы или вложить в инвестиции. При этом примерно каждый десятый намерен потратить полученные средства на отпуск, семью или подарки. Траты новогодней премии на ремонт и покупку мебели оказались менее востребованными, как текущие нужды, образование и гаджеты.

«Москвичи и петербуржцы больше всех хотят в отпуск — здесь 21 и 25% респондентов потратят премию на свой отпуск», — говорится в результатах исследования, которые цитирует РБК.

Наибольшее количество людей, планирующих потратить премиальные на погашение кредитов и долгов, зафиксировано в Иркутске, Самаре, Казани, Москве и Ростове-на-Дону. Кроме того, 10% иркутян собираются пустить полученные деньги на лечение, а 31% опрошенных петербуржцев хотят сохранить их на своем банковском счету.

Опрос HeadHunter ранее показал, что только 40% российских компаний уверены в проведении новогодних корпоративов для своих работников. Чаще всего работодатели отказываются от этой идеи из-за пандемии коронавируса.