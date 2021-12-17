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Звезда «Терминатора» Арнольд Шварценеггер станет дедушкой во второй раз

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 20:01
Шоу-бизнес
Звезда «Терминатора» Арнольд Шварценеггер станет дедушкой во второй раз
Кадр из фильма « Детсадовский полицейский»

Вашингтон, 17 декабря. Американский 74-летний актер и предприниматель Арнольд Шварценеггер во второй раз станет дедушкой, сообщило издание People.

Старшая дочь звезды «Терминатора» писательница Кэтрин Шварценеггер беременна вторым ребенком. Младенец должен родиться в первой половине 2022 года, его отцом является 42-летний актер и звезда фильма «Стражи галактики» Крис Прэтт.

Кэтрин Шварценеггер и Прэтт поженились в 2019 году. Летом прошлого года у пары появилась на свет дочь Лайла. Актер также воспитывает сына Джека от предыдущего брака. Всего у Арнольда Шварценеггера четверо детей. Старшей Кэтрин 32 года. Кристине — 30 лет. Также у артиста в семье два сына — 28-летний Патрик и 27-летний Кристофер.

Ранее стало известно, что фильм «Стиратель» с актером Арнольдом Шварценеггером вышел на экраны 25 лет назад. Студия Warner Bros решила сделать многосерийный ремейк, отдав главную роль звезде «Сумеречных охотников» Доминику Шервуду.

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Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Терминатора» Арнольд Шварценеггер станет дедушкой во второй раз
терминатор дедушка Арнольд Шварцнегер
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