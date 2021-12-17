Минобороны РФ показало уникальные архивные снимки фронтовых будней советских полководцев

Москва, 17 декабря. Минобороны РФ опубликовало уникальные фотографии военачальников Великой Отечественной войны в рамках военно-патриотического проекта «Полководцы победы».

Пользователям представили снимки конца 1941 года, на которых можно увидеть боевые будни советских полководцев во время сражений на подступах к Москве. На них также показаны редкие минуты фронтового отдыха. Отмечается, что многие фотографии были взяты из семейных архивов Александра Василевского, Ивана Конева, Леонида Говорова, Андрея Еременко и других.

commanders.mil.ru / Минобороны России 2020

«Опубликованы фотографии выезда на передовую генерала армии Георгия Жукова, только что назначенного командующим войсками Западного фронта», — рассказали в Минобороны РФ.

Подчеркивается, что в специальном разделе на сайте военного ведомства можно найти не только архивные фото, но и обширный справочный материал. Там приведены общие сведения о битве под Москвой, выдержки из биографий советских полководцев и другие данные.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ открыло на своем сайте мультимедийный раздел «Заслонили Родину собою. К 80-летию подвига подольских курсантов». Раздел рассказывает о мужестве и отваге защитников российской столицы.