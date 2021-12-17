Специалист по рунам Аронова предсказала нарушение связи человечества с родом в 2022 году

Москва, 17 декабря. Утрату моральных ценностей и разрушение родовых связей предрекла в грядущем году специалист по рунам и автор школы «Руническое полотно» Елена Аронова .

Эзотерик сделала расклад на рунах, чтобы заглянуть в грядущий 2022 год. По словам Ароновой, ожидается внедрение неизвестной технологии, которая приведет к потери связи человечества со своим родом.

«Это стирает разницу между добром и злом, ведет к потере совести и человеческой морали. Как результат всего этого – трудноизлечимая болезнь», — предупредила специалист по рунам в интервью изданию «МИР24».

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Человечество стоит на пороге новых приоритетов, подчеркнула Аронова. Кроме того, все, что сейчас люди понимают под словом «человечность», может стать бессмысленным. При таком развитии ситуации человеком будет легко управлять и переключить его ориентиры на материальные ценности. Последствием этих событий станут новые болезни и вирусы.

«Скорее всего, этот процесс уже запустился. Это видно по тому, как микробы и вирусы свободно вторгаются в тело человека сегодня. Защитные барьеры больше не работают, как это было раньше», — заключила эзотерик.

Трудности в грядущем году также предрекла российский астролог Тамара Глоба. Специалист составила гороскоп для всех знаков зодиака на 2022 год.