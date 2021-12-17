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Специалист по рунам Аронова предсказала нарушение связи человечества с родом в 2022 году

Общество
Специалист по рунам Аронова предсказала нарушение связи человечества с родом в 2022 году
pexels.com  /  RODNAE Productions

Москва, 17 декабря. Утрату моральных ценностей и разрушение родовых связей предрекла в грядущем году специалист по рунам и автор школы «Руническое полотно» Елена Аронова .

Эзотерик сделала расклад на рунах, чтобы заглянуть в грядущий 2022 год. По словам Ароновой, ожидается внедрение неизвестной технологии, которая приведет к потери связи человечества со своим родом.

«Это стирает разницу между добром и злом, ведет к потере совести и человеческой морали. Как результат всего этого – трудноизлечимая болезнь», — предупредила специалист по рунам в интервью изданию «МИР24».

Специалист по рунам Аронова предсказала нарушение связи человечества с родом в 2022 году
pexels.com / RODNAE Productions

Человечество стоит на пороге новых приоритетов, подчеркнула Аронова. Кроме того, все, что сейчас люди понимают под словом «человечность», может стать бессмысленным. При таком развитии ситуации человеком будет легко управлять и переключить его ориентиры на материальные ценности. Последствием этих событий станут новые болезни и вирусы.

«Скорее всего, этот процесс уже запустился. Это видно по тому, как микробы и вирусы свободно вторгаются в тело человека сегодня. Защитные барьеры больше не работают, как это было раньше», — заключила эзотерик.

Трудности в грядущем году также предрекла российский астролог Тамара Глоба. Специалист составила гороскоп для всех знаков зодиака на 2022 год.

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предсказание 2022 год руны
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