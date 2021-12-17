Массовые беспорядки охватили город Росон на юге Аргентины

Росон, 17 декабря. В аргентинском городе Росон прошли массовые демонстрации против добычи полезных ископаемых в провинции Чубут. Протестующие подожгли здание правительства.

#Chubut: bronca contra la avanzada minera y nueva represión de Arcioni a las protestas https://t.co/lpqUxXwkLq, vía @izquierdadiario pic.twitter.com/O8MDwQjA39 — Marcela Soler (@PTSPrensa) December 17, 2021

По данным аргентинских СМИ, на улицы Росона вышло множество молодежи и экоактивистов, после того как местные власти одобрили законопроект, позволяющий компаниям добывать серебро, медь и свинец в провинции Чубут. Акция практически сразу переросла в столкновения с полицией. Правоохранители пытались разогнать толпу с помощью резиновых пуль и слезоточивого газа. Протестующие в ответ закидывали силовиков камнями и палками, а также сооружали баррикады. На одном из роликов, выложенных в Twitter, видно, как горит здание правительства в Росоне.

Всего в ходе беспорядков было задержано семь участников акции, которых позднее отпустили, также пострадал один провинциальный депутат. В полиции рассказали, что «протестующие бросили два коктейля Молотова в офицеров, которые, к счастью, не достигли поставленной цели». Митинги прошли в Пуэрто-Мадрин, Трелью и других городах провинции Чубут.

В конце ноября неизвестные закидали коктейлями Молотова редакцию крупнейшей аргентинской газеты Clarin. В результате происшествия никто не пострадал.