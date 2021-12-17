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Массовые беспорядки охватили город Росон на юге Аргентины

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 20:03
Весь мир
Массовые беспорядки охватили город Росон на юге Аргентины
Global Look Press  /  Manuel Cortina/Keystone Press Agency

Росон, 17 декабря. В аргентинском городе Росон прошли массовые демонстрации против добычи полезных ископаемых в провинции Чубут. Протестующие подожгли здание правительства.

По данным аргентинских СМИ, на улицы Росона вышло множество молодежи и экоактивистов, после того как местные власти одобрили законопроект, позволяющий компаниям добывать серебро, медь и свинец в провинции Чубут. Акция практически сразу переросла в столкновения с полицией. Правоохранители пытались разогнать толпу с помощью резиновых пуль и слезоточивого газа. Протестующие в ответ закидывали силовиков камнями и палками, а также сооружали баррикады. На одном из роликов, выложенных в Twitter, видно, как горит здание правительства в Росоне.

Всего в ходе беспорядков было задержано семь участников акции, которых позднее отпустили, также пострадал один провинциальный депутат. В полиции рассказали, что «протестующие бросили два коктейля Молотова в офицеров, которые, к счастью, не достигли поставленной цели». Митинги прошли в Пуэрто-Мадрин, Трелью и других городах провинции Чубут.

В конце ноября неизвестные закидали коктейлями Молотова редакцию крупнейшей аргентинской газеты Clarin. В результате происшествия никто не пострадал.

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аргентина протесты добыча полезных ископаемых
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