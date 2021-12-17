«Спасти нужно все»: Максим Шугалей презентовал свою книгу «Утраченный Петербург»

Проблема сохранения исторического облика Санкт-Петербурга лежит не просто в абстрактной «культурной» плоскости — если ее удастся решить, будет сохранен уникальный дух Северной столицы России. Об этом в интервью ФАН заявил президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

17 декабря в 15:00 в арт-клубе «Книги и кофе» на Гагаринской улице, 20 состоялась презентация книги Шугалея «Утраченный Петербург», в которой социолог вспоминает, каким был город на Неве до его отъезда в Ливию в мае 2019 года. В ливийской командировке он был захвачен в плен боевиками так называемого «Правительства национального согласия» и посажен в тюрьму «Митига», где провел почти полтора года.

Вернувшись на родину благодаря усилиям российской дипломатии, Шугалей не узнал свой любимый Петербург. Здесь не было войны, в отличие от других мест, где ему довелось побывать, но многое из культурного наследия великого города за время отсутствия социолога оказалось безвозвратно утеряно. Именно этим утраченным памятникам и посвящена книга социолога.

«Чужие дети растут быстро, — заявил собравшимся журналистам Шугалей. — Если свое дите взрослеет у тебя на глазах, ты этого не замечаешь, а вот твой друг, который придет к тебе домой после двух лет разлуки, сразу увидит прогресс. Также и я, проведя год и восемь месяцев в ливийском плену, увидел большую разницу между тем Петербургом, что я покинул, и тем, в который вернулся».

Социолог подчеркнул, что его книга была создана под впечатлением от того, что изменилось в Северной столице за последние два года его отсутствия.

«Люди, живущие в Питере каждый день, не замечают этого разрушения: дома распадаются буквально по камушку. Но для человека, долго отсутствовавшего в городе, изменение его облика очевидно. И это очень печально, поскольку Петербург заряжен своей особой энергией, за которой сюда приезжают люди со всей России. Так, среди москвичей даже есть расхожее выражение «съездить отдохнуть в Питер». Это не просто так — наш город особенный, и эту особенность ему дают исторические дома и сооружения. Наша цель — сохранить их», — рассказал автор книги.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Он отметил, что в «Утраченном Петербурге» показаны 160 объектов, которые находятся на крайней стадии разрушения.

«От некоторых остался только полуразвалившийся фасад, за которым нет ничего кроме болот, — поделился фактами президент Фонда защиты национальных ценностей. — И я благодарен всем волонтерам, которые находили эти здания, залазили в них и фотографировали то, что от них осталось. Наша работа по учету этих домов продолжается: слишком много зданий находятся в плохом состоянии. Да, не все из них являются памятниками культурного наследия, но тем не менее они ценны, поскольку создают неповторимый облик нашего города. И потому мне очень печально видеть то, в каком состоянии они теперь пребывают».

Некоторые объекты, такие, как Дом Басевича, и вовсе переживали пожар, отметил Шугалей. По его словам, это происходило из-за того, что там обосновывались бездомные, разводившие костры для приготовления пищи.

«Только в этом году он горел больше десяти раз! Равно как и многие другие знаковые объекты, которые остались заброшены и превратились, скажем прямо, в пристанища для бомжей. И было бы здорово, чтобы у нас появилось какое-нибудь общественное движение, которое могло бы курировать эти места, чтобы там хотя бы не было криминала и разрушения. Ведь в некоторых из этих зданий есть лепнина, вещи, детали отделки, которые представляют ценность и которые разворовываются! Если не пресечь все это, впоследствии их будет крайне сложно восстановить», — убежден автор книги.

Президент Фонда защиты национальных ценностей подчеркнул, что не намерен отдельно выделять какие-либо объекты из тех, что показаны на страницах «Утраченного Петербурга».

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

«Не хочу навязывать никому свое субъективное мнение, — отметил он. — Любое из этих зданий — ценно для нашего города, и каждый, кто посмотрит книгу, сможет выбрать сам для себя, что для него более важно. В конце концов, у всех есть своя личная история, связанная с Петербургом и какими-то конкретными объектами в нем. Спасти нужно все, и к каждому памятнику следует разработать свой особый подход. Что именно это будут за подходы, сказать не могу: я не строитель и не культуролог, я просто осветил проблему и теперь приглашаю всех заняться ее решением».

Шугалей рассказал присутствующим, что у его книги есть и второе, неофициальное название: «Петербург надежды».

«Возможно, через 10–15 лет люди, посмотрев ее, смогут сказать: «а вот это заброшенное здание теперь снова стало жилым» или «а вот здесь теперь магазин». И я лелею надежду, что моя книга станет своеобразным толчком как для простых жителей, так и для властей и инвесторов к тому, чтобы восстановить эти места и вернуть нашему городу прежний облик», — сказал автор «Утраченного Петербурга».

Президент Фонда защиты национальных ценностей заявил, что верит в то, что наше государство и общество сможет решить проблему восстановления культурного наследия Петербурга.

«Россия действительно встает с колен, — заявил социолог. — Я понял это на себе, поскольку еще не так уж давно находился в плену в ливийской тюрьме «Митига», где было почти 4000 заключенных, из которых 1500 — иностранцы. Знаю, что большинство этих людей находятся там до сих пор: в ужасных условиях, подвергаясь пыткам и другим лишениям ежедневно. А я нахожусь тут, перед вами. И в этом огромная заслуга не только российского государства, но и моих друзей и всего российского общества, которое встало на мою защиту. И я убежден, что раз наша власть и наши граждане смогли решить такую сложную задачу, как мое вызволение из плена, то и в деле сохранения исторического облика нашего города их ждет успех».

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

На презентации «Утраченного Петербурга» присутствовала и глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада. Она по достоинству оценила как саму книгу, так и речь Максима Шугалея.

«Презентация была отличная, Максим затронул очень важные и злободневные темы нашего города, и я абсолютно поддерживаю его во всем, — заявила Тэрада. — Когда я сама находилась в заключении в американской тюрьме (по сфабрикованному властями США обвинению. — Прим. ФАН), то представляла, как гуляю по улицам Петербурга. И после своего возвращения спустя два с половиной года в любимый город я тоже, как и Максим, почувствовала изменения, о которых он сегодня говорил».

Глава Фонда борьбы с репрессиями назвала «большим и благим» дело, которым занимается Шугалей.

«Необходимо привлекать внимание к ситуации, и тогда наш город будет меняться к лучшему», — убеждена Тэрада.

После завершения презентации Максим Шугалей раздал всем желающим по одному экземпляру «Утраченного Петербурга» и подписал его во время автограф-сессии.