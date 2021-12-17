Концерн Kia модернизировал семейный минивэн Carens

Нью-Дели, 17 декабря. Индийские автолюбители получили возможность увидеть новый компактный минивэн Kia Carens четвертой генерации.

Южнокорейская автомобилестроительная корпорация представила для рынка Индии модифицированный вариант Carens. Реализация модели на местном рынке стартует в I квартале будущего года.

Данный кроссовер-минивэн разрабатывался эксклюзивно для индийского авторынка, учитывая запросы и потребности местных семей. Машина предлагает три ряда сидений, высокий уровень комфорта, отличную отделку, а также отличную интегрированность авто с инфосетями и гаджетами.

Экстерьер новинки напоминает в большей степени паркетники. Инженеры компании обновили оригинальную радиаторную решетку Kia под названием Tiger Face и вдохнули в нее немного инноваций. Помимо этого, на модели выделяются светодиодные фары и необычно выполнен дизайн дневных ходовых огней. Kia Carens оснащается бензиновым или дизельным мотором. Водители смогут выбрать между семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и шестидиапазонным «автоматом».

Российское Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии недавно выдало Одобрение типа транспортного средства на обновленный кроссовер Kia Sportage для отечественного рынка.