Представительница Татьяны Тарасовой высказалась о ее самочувствии

Москва, 17 декабря. Тренер Татьяна Тарасова взволновала поклонников своим отсутствием на съемках шоу «Ледниковый период». Представитель спортивного наставника успокоила фанатов в беседе с журналистами.

Татьяна Тарасова пропустила съемки в финальном эпизоде телепроекта «Ледниковый период», где годами остается председателем жюри. Как оказалось, тренер столкнулась с проблемами со здоровьем.

Представительница Тарасовой высказалась о состоянии звезды ледового шоу. Она поспешила успокоить встревоженных поклонников в комментарии телеканалу «360».

«Не переживайте, все в порядке, все хорошо», — заверила помощница Тарасовой.

Несмотря на обнадеживающие новости, представитель тренера отказалась сообщить, что именно произошло с ней. Однако музыкант Филипп Киркоров прокомментировал состояние тренера. Он сообщил, что она находится в больнице, и призвал поклонников поддержать экс-фигуристку с помощью молитв.

Татьяна Тарасова ранее сама обратилась к поклонникам через журналистов. Она поблагодарила зрителей за беспокойство и сообщила, что находится в полном порядке.