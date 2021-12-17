«Дом дракона» и «Властелин колец» возглавили рейтинг самых ожидаемых сериалов 2022 года

, 17 декабря. Сайт IMDb опубликовал список самых ожидаемых сериалов в 2022 году. Лидером рейтинга стал приквел «Игры престолов» — проект «Дом дракона».

Список был составлен, исходя из числа посещений страниц сериалов на сайте IMDb. Наиболее ожидаемым назван «Дом дракона», в котором повествуется о падении дома Таргариенов и начале войны под названием Танец Драконов.

Проект Amazon «Властелин Колец» занял второе место. Сериал «Пэм и Томми», который рассказывает историю про украденный интимный ролик Памелы Андерсон и ее бывшего возлюбленного Томми Ли, стал третьим. Также в список попали сериалы «Песочный человек», «Одни из нас» и другие.

Ранее сообщалось, что фильм «Дюна» Дени Вильнева стал самой популярной кинокартиной в 2021 году по версии Internet Movie Database (IMDb). В тройку лидеров вошли «Отряд самоубийц» и «Вечные».