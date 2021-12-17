Экс-министр инфраструктуры Украины Омелян предрек стране распад из-за Зеленского

Киев, 17 декабря. Украину ожидает распад на фоне политики главы государства Владимира Зеленского, рассказал бывший министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Украина 24». По словам политика, сейчас на территории государства допускаются «сознательные коррупция и разрушение», которые даже нельзя оправдать «плохим выполнением указаний не совсем компетентного президента».

«Сегодня на все государственные должности назначает исключительно лично президент или его офис. Это системная проблема, ведущая наше государство к тотальному уничтожению», — объяснил Омелян.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонные переговоры с президентом Украины. По данным офиса главы британского правительства на Даунинг-стрит, во время беседы стороны обсудили Российскую Федерацию.