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Певица Кети Топурия заявила, что у Аллы Пугачевой «сумасшедшая» энергетика

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 19:34
Шоу-бизнес
Певица Кети Топурия заявила, что у Аллы Пугачевой «сумасшедшая» энергетика
instagram.com  /  @keti_one_official

Москва, 17 декабря. Певица и солистка группы A’Studio Кети Топурия рассказала видеоблогеру Надежде Стрелец о своем первом личном знакомстве с Аллой Пугачевой.

Впервые они встретились на музыкальном фестивале «Песня года». Пообщаться Топурии с Примадонной удалось только во время посещения радио «Алла». Певица призналась, что не боялась говорить с выдающейся исполнительницей, а была рада их знакомству.

«У нее сумасшедшая энергетика. Она просто сидит, и, если ты чуть-чуть хотя бы слабоват, она тебя сожрет просто. Когда в начале пути тебя поддерживают такие люди, конечно, ты более уверен в себе. Главное – не зазвездиться», – рассказала знаменитость.

Музыкальная группа A’Studio стала популярной у слушателей после выступления на «Рождественских встречах» у Пугачевой, рассказал участник коллектива Владимир Миклошич. По его словам, Филипп Киркоров дал послушать Примадонне песню «Джулия», которая ей очень понравилась.

Ранее Кети Топурия поделилась воспоминаниями об отце Андро Топурии. Артистка призналась, что он был вором в законе в Грузии и имел зависимость.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Кети Топурия заявила, что у Аллы Пугачевой «сумасшедшая» энергетика
алла пугачева Кети Топурия надежда стрелец
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