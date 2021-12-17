Зеленский с женой посетил съемки новогоднего концерта основанной им студии «Квартал 95»

Киев, 17 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой посетил съемки новогоднего концерта студии «Квартал 95», которую он основал в 2003 году, сообщило украинское издание «Страна».

Съемки шоу прошли в Национальном дворце искусств «Украина». Также на мероприятии к президенту присоединились глава его офиса Андрей Ермак и первый помощник главы государства Сергей Шефир.

Издание показало видео с отрывком съемок, на котором Зеленский часто улыбается и смеется над различными шутками юмористов. Со сцены раздавались штуки про протесты против Зеленского.

«Давно я такого количества людей без плакатов не видел», — пародировал украинского лидера актер Юрий Великий.

«А что если после президентства снять сериал, как простой президент становится великим артистом?» — заявил один из юмористов, в ответ Зеленский одобрительно кивнул головой.

Студия «Квартал 95» сейчас создает номера на украинском языке. Организация также занимается производством фильмов, сериалов и юмористических передач.

Ранее сообщалось, что детище президента Украины Владимира Зеленского, творческий коллектив «Квартала 95» может развалиться. Аналитики предсказали темные времена для украинской компании.

Государственное агентство Украины по вопросам кино с 2015 года не может выдать прокатное удостоверение комедии «Ржевский против Наполеона», в которой сыграл Зеленский. В фильме снялся российский юморист Юрий Гальцев, который включен в список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины, передает телеканал «360».