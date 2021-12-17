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Зеленский с женой посетил съемки новогоднего концерта основанной им студии «Квартал 95»

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 19:32
Общество
Зеленский с женой посетил съемки новогоднего концерта основанной им студии «Квартал 95»
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 17 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой посетил съемки новогоднего концерта студии «Квартал 95», которую он основал в 2003 году, сообщило украинское издание «Страна».

Съемки шоу прошли в Национальном дворце искусств «Украина». Также на мероприятии к президенту присоединились глава его офиса Андрей Ермак и первый помощник главы государства Сергей Шефир.

Издание показало видео с отрывком съемок, на котором Зеленский часто улыбается и смеется над различными шутками юмористов. Со сцены раздавались штуки про протесты против Зеленского.

«Давно я такого количества людей без плакатов не видел», — пародировал украинского лидера актер Юрий Великий.

«А что если после президентства снять сериал, как простой президент становится великим артистом?» — заявил один из юмористов, в ответ Зеленский одобрительно кивнул головой.

Студия «Квартал 95» сейчас создает номера на украинском языке. Организация также занимается производством фильмов, сериалов и юмористических передач.

Ранее сообщалось, что детище президента Украины Владимира Зеленского, творческий коллектив «Квартала 95» может развалиться. Аналитики предсказали темные времена для украинской компании.

Государственное агентство Украины по вопросам кино с 2015 года не может выдать прокатное удостоверение комедии «Ржевский против Наполеона», в которой сыграл Зеленский. В фильме снялся российский юморист Юрий Гальцев, который включен в список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины, передает телеканал «360».

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