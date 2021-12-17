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Xiaomi представила бюджетный смартфон Poco M4 Pro 5G в России

Технологии
Xiaomi представила бюджетный смартфон Poco M4 Pro 5G в России
flickr.com  /  @Jon Russell

Москва, 17 декабря. Компания Xiaomi представила в России новый смартфон M4 Pro 5G, который напоминает по параметрам Redmi Note 11. Он относительно бюджетный и имеет большой функционал.

Новое устройство оснастили 6,6-дюймовым экраном. Он отличается разновидностью жидкокристаллического экрана с технологией IPS и частотой 90 Гц. Создатели смартфона разместили «внутренности» в пластиковый корпус, а матрицу защитили стеклом Gorilla Glass 3.

Модель имеет множество актуальных интерфейсов, среди которых NFC и аудиоджек. Батарея емкостью 5000 мАч заряжается от прилагаемого в комплекте блока питания мощностью 33 Вт. Продажи смартфона в России начнутся 20 декабря.

Ранее сообщалось, что игровой смартфон Xiaomi Redmi K50 может выйти на рынок в первом квартале 2022 года. Об этом рассказал консультант Digital Chat Station для Weibo.

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Все новости / Технологии / Xiaomi представила бюджетный смартфон Poco M4 Pro 5G в России
xiaomi смартфон poco M4 Pro 5G
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