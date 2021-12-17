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Кристина Асмус пожаловалась на маленькую зарплату в театре

Шоу-бизнес
Кристина Асмус пожаловалась на маленькую зарплату в театре
Prt Scr instagram.com  /  @asmuskristina

Москва, 17 декабря. Актриса театра и кино Кристина Асмус, более известная по ролям в фильме «Текст» и сериале «Интерны», заявила, что не считает зарабатывание денег своим жизненным приоритетом, учитывая зарплату в Театре имени Ермоловой — 21 700 рублей в месяц.

Асмус опубликовала пост, в котором пожаловалась на очень тяжелый ноябрь в ее жизни. Артистка назвала причину своей пропажи из соцсетей. Она рассказала, что провела почти весь месяц в больнице из-за болезни своей и дочки.

«Мы месяц провели в больнице. Сначала с ребенком и ее кишечной инфекцией лежала, потом я одна с гриппом и жесткой лихорадкой, потом опять с дочкой, но уже другая история… Плюс осложнения у меня начались… Столько скорых мы в жизни не вызывали», — пожаловалась актриса.

Асмус также посоветовала подписчикам вакцинироваться, потому что болеть очень тяжело. В комментариях одна из поклонниц упрекнула артистку в стремлении заработать все деньги мира. В ответ на это Асмус пожаловалась на свою маленькую зарплату на основном месте работы.

«Вы не знаете, как все устроено и в моей жизни в том числе. Так что не надо. А насчет денег в приоритете — особенно забавно, особенно учитывая мое основное место работы — театр с зарплатой 21 700 рублей в месяц», — ответила актриса.

Кристина Асмус пожаловалась на маленькую зарплату в театре
Prt Scr instagram.com / @asmuskristina
Ранее сообщалось, что дедушка актрисы Кристины Асмус скончался от последствий коронавируса. Трагичную новость ее семья узнала не от врачей, а от похоронного агентства.

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Кристина Асмус зарплата в театре
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