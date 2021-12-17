Латыпов поблагодарил родителей после завоевания серебра на этапе КМ по биатлону в Анси

Анси, 17 декабря. Биатлонист из России Эдуард Латыпов поделился впечатлениями после спринта на четвертом этапе Кубка мира во французском Анси, где спортсмен завоевал серебряную медаль.

По словам биатлониста, сегодня у него все получилось. Он отметил, что в его карьере было много гонок, где немного не хватило до призовых мест или победы. Латыпов замечает свое спортивное развитие, за что благодарен тренерам и родителям.

«Слава богу, сегодня все получилось. Много было гонок, где чуть-чуть не хватило до пьедестала или до победы. Чувствую, что я иду вперед и прогрессирую. Спасибо всем, кто за меня болеет и переживает... Благодарю свою семью, родителей, жену Дарью, доченьку Викторию. Спасибо тренерскому составу, сервис-бригаде, лыжи были хорошие. Это наша общая победа. Уверен, что мы сегодня порадовали болельщиков», — заявил Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Россиянин заявил, что у него были ошибки, но в целом получилось справиться с ними и даже грамотно отработать концовку гонки. Латыпов признался, что осознает свои недочеты и будет их исправлять. Первое место в спринте занял норвежец Йоханнес Бе, он опередил Латыпова на 7,2 секунды.

Ранее сборная России по биатлону завоевала бронзовую медаль в мужской эстафете в рамках третьего этапа Кубка мира. Обладателями бронзы стали Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.