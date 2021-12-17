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Латыпов поблагодарил родителей после завоевания серебра на этапе КМ по биатлону в Анси

Спорт
Латыпов поблагодарил родителей после завоевания серебра на этапе КМ по биатлону в Анси
Global Look Press  /  Alexander Shemetov/Global Look Press

Анси, 17 декабря. Биатлонист из России Эдуард Латыпов поделился впечатлениями после спринта на четвертом этапе Кубка мира во французском Анси, где спортсмен завоевал серебряную медаль.

По словам биатлониста, сегодня у него все получилось. Он отметил, что в его карьере было много гонок, где немного не хватило до призовых мест или победы. Латыпов замечает свое спортивное развитие, за что благодарен тренерам и родителям.

«Слава богу, сегодня все получилось. Много было гонок, где чуть-чуть не хватило до пьедестала или до победы. Чувствую, что я иду вперед и прогрессирую. Спасибо всем, кто за меня болеет и переживает... Благодарю свою семью, родителей, жену Дарью, доченьку Викторию. Спасибо тренерскому составу, сервис-бригаде, лыжи были хорошие. Это наша общая победа. Уверен, что мы сегодня порадовали болельщиков», — заявил Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Россиянин заявил, что у него были ошибки, но в целом получилось справиться с ними и даже грамотно отработать концовку гонки. Латыпов признался, что осознает свои недочеты и будет их исправлять. Первое место в спринте занял норвежец Йоханнес Бе, он опередил Латыпова на 7,2 секунды.

Ранее сборная России по биатлону завоевала бронзовую медаль в мужской эстафете в рамках третьего этапа Кубка мира. Обладателями бронзы стали Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

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Все новости / Спорт / Латыпов поблагодарил родителей после завоевания серебра на этапе КМ по биатлону в Анси
Эдуард Латыпов биатлон кубок мира
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