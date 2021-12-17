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В Кабуле совершено нападение на религиозного деятеля

Весь мир
В Кабуле совершено нападение на религиозного деятеля
Global Look Press  /  Saifurahman Safi / XinHua

Кабул, 17 декабря. В афганской столице в районе Парван-е Си произошел теракт. Посреди дороги взорвался автомобиль. Об этом сообщает Tolo News.

«Сотрудники службы безопасности проводят тщательное расследование, в результате которого виновные будут преданы суду», — заявляет пресс-ведомство МВД Афганистана.

По предварительным данным, сработала магнитная мина, которая была прикреплена к днищу Тойоты бежевого цвета.

Жертвой покушения стал известный в регионе суннитский богослов Абдул Салам Абид. Он и еще трое его сопровождающих получили легкие ранения. Среди пострадавших Аман Сафи, являющийся членом исполнительного совета Движения освобождения Афганистана. Пока ни одна группа боевиков не взяла на себя ответственность за случившееся. Предполагается, что организаторами покушения являются члены местной ячейки «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) — «Вилаят Хорасан» (запрещено в РФ).

Примечательно, что целями были выбраны умеренный исламский проповедник, неоднократно выступавший за единство мусульманского общества в стране, а также представитель движения, в состав которого входят бывшие полевые командиры «Талибана»1.

Тем временем бывший президент Афганистана Хамид Карзай решительно осудил нападение. Политик пожелал религиозному деятелю скорейшего выздоровления.

В последнее время теракты в Кабуле происходят часто. В афганской столице 10 декабря прогремели сразу два взрыва. Тогда были повреждены два автобуса, погибли два человека, а четверо получили ранения.

В прошлом месяце сообщалось о двух подрывах: 30 ноября сработала взрывчатка на территории шестого полицейского округа, а 15 ноября аналогичный случай произошел в подведомстве пятого участка столичного МВД.

«Был слышен громкий шум. Взрыв прогремел буквально на моих глазах. Ранения получили двое военных», — сказал местный житель по имени Фазаль Ахмад.

Как и в этот раз, в большинстве случаев ответственности за инциденты на себя никто не взял. В тех же случаях, когда боевики признавались в совершении преступления, они были членами местной ячейки «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Весь мир / В Кабуле совершено нападение на религиозного деятеля
кабул афганистан взрыв теракт Парван-и-Си
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