Польский солдат обвинил Варшаву в попытках дискредитировать его после побега в Белоруссию

Минск, 17 декабря. Польский военнослужащий, попросивший в Белоруссии политическое убежище, осудил власти своей страны за попытки очернить его, отвлекая внимание от миграционного кризиса.

По словам военного, Варшава сделает все, чтобы превратить его в «самого плохого человека». Более того, солдат не исключил, что его объявят мертвым.

«Они стараются сделать из меня последнего, самого плохого человека, заявить, что я создавал в армии проблемы и что меня вообще нет в живых, что это не тот человек», — рассказал мужчина в интервью телеканалу «Беларусь-1».

Ранее стало известно, что польский военный сбежал в Белоруссию, так как не разделял политику Варшавы по вопросу миграционного кризиса. Позднее в минобороны Польши беглеца объявили нарушителем закона.