Москва, 17 декабря. Россияне в Сети оценили заявление немецкого депутата от партии «Альтернатива для Германии» Евгения Шмидта о признании Крыма частью России. По мнению политика, такой шаг со стороны официального Берлина мог бы пойти на пользу ФРГ.

Шмидт уверен, что подтверждение принадлежности полуострова РФ — в интересах Германии. По его словам, это бы позволило Берлину выстраивать более эффективное сотрудничество с Москвой.

Депутат бундестага рассказал, что несколько лет назад лично был в Крыму с немецкой делегацией и смог убедиться, что жители полуострова абсолютно добровольно вернулись в состав России и очень рады этому решению.

Российские пользователи Сети активно отреагировали на слова немецкого депутата Шмидта. Большинство комментаторов позитивно оценили его предложение и отметили, что данный пример является наглядным доказательством того, что в Германии есть адекватные политики, которые дружественно настроены к РФ.

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

«Оказывается, в Германии еще есть думающие и неглупые политики»; «Есть еще нормальные политики в Германии, но мало»; «Все, первый пошел! Кто на новенького — выползай потихоньку»; «Потихоньку, шаг за шагом, все начинают осознавать, что дружба с Россией возможна, а вот "дружба" с США — только на правах вассалов»; «Есть, как оказалось, умные головы в бундестаге. Главное, чтобы большинство поддержало»; «Теперь ход Шольца, время пошло», — пишут в Сети.

В то же время некоторые комментаторы посчитали, что Крыму и России в принципе не нужно признание Германии и каких-либо других стран, так как жители полуострова уже все для себя решили, и обсуждению это не подлежит.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

«По большому счету, крымчане не нуждаются в западном признании. Они свой выбор сделали и благодарят бога за то, что вовремя. Потому что, глядя на позорные действия и ущербность украинской власти, им не хочется ничего общего иметь с Украиной»; «Так Крым давно уже признали: разрешение на пролет просят у России, а не у Украины, и границы никто не нарушает — знают, что это Россия, а не Украина»; «Радует, конечно, что есть в Германии адекватные политики. Вот только у Крыма нет необходимости в чьем-то там признании. Сами крымчане свой выбор уже сделали», — пишут россияне в Сети.

Россияне в Сети ранее отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности вести переговоры с РФ «в любом формате».