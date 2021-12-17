Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 декабря 20:38
20:38
Весь мир
Марокко и Израиль построят в королевстве заводы по производству беспилотников
20:37
Политика
Песков: интеграция РФ и Белоруссии принесет выгоду для народов обеих стран
20:37
Армия
Ходовые испытания подлодки проекта 677 «Кронштадт» начались в Финском заливе
20:34
Общество
Мурашко допустил начало вакцинации подростков от COVID-19 до конца 2021 года
20:30
Шоу-бизнес
Малышева рассказала о состоянии тяжелобольного модельера Зайцева
20:26
Происшествия
Уличный борец за права автомобилистов Коровин оказался злостным нарушителем ПДД
20:25
Происшествия
Жители дома на Петергофском шоссе неделю страдают от разлива канализации в подвале
20:24
Общество
Сумку Chanel модельера Карла Лагерфельда продали на аукционе за рекордные 94,5 тысячи евро
20:23
Происшествия
Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе Ухта — Дальний
20:21
Общество
Глава Минздрава ЮАР сообщил о сокращении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Россияне оценили заявление немецкого депутата Шмидта о признании Крыма

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 19:15
Политика
Россияне оценили заявление немецкого депутата Шмидта о признании Крыма
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 декабря. Россияне в Сети оценили заявление немецкого депутата от партии «Альтернатива для Германии» Евгения Шмидта о признании Крыма частью России. По мнению политика, такой шаг со стороны официального Берлина мог бы пойти на пользу ФРГ.

Шмидт уверен, что подтверждение принадлежности полуострова РФ — в интересах Германии. По его словам, это бы позволило Берлину выстраивать более эффективное сотрудничество с Москвой.

Депутат бундестага рассказал, что несколько лет назад лично был в Крыму с немецкой делегацией и смог убедиться, что жители полуострова абсолютно добровольно вернулись в состав России и очень рады этому решению.

Российские пользователи Сети активно отреагировали на слова немецкого депутата Шмидта. Большинство комментаторов позитивно оценили его предложение и отметили, что данный пример является наглядным доказательством того, что в Германии есть адекватные политики, которые дружественно настроены к РФ.

Россияне оценили заявление немецкого депутата Шмидта о признании Крыма
ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

«Оказывается, в Германии еще есть думающие и неглупые политики»;

«Есть еще нормальные политики в Германии, но мало»;

«Все, первый пошел! Кто на новенького — выползай потихоньку»;

«Потихоньку, шаг за шагом, все начинают осознавать, что дружба с Россией возможна, а вот "дружба" с США — только на правах вассалов»;

«Есть, как оказалось, умные головы в бундестаге. Главное, чтобы большинство поддержало»;

«Теперь ход Шольца, время пошло», — пишут в Сети.

В то же время некоторые комментаторы посчитали, что Крыму и России в принципе не нужно признание Германии и каких-либо других стран, так как жители полуострова уже все для себя решили, и обсуждению это не подлежит.

Россияне оценили заявление немецкого депутата Шмидта о признании Крыма
Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

«По большому счету, крымчане не нуждаются в западном признании. Они свой выбор сделали и благодарят бога за то, что вовремя. Потому что, глядя на позорные действия и ущербность украинской власти, им не хочется ничего общего иметь с Украиной»;

«Так Крым давно уже признали: разрешение на пролет просят у России, а не у Украины, и границы никто не нарушает — знают, что это Россия, а не Украина»;

«Радует, конечно, что есть в Германии адекватные политики. Вот только у Крыма нет необходимости в чьем-то там признании. Сами крымчане свой выбор уже сделали», — пишут россияне в Сети.

Россияне в Сети ранее отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности вести переговоры с РФ «в любом формате».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Россияне оценили заявление немецкого депутата Шмидта о признании Крыма
россия крым германия
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать