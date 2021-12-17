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Центры модерации контента заставят Facebook и YouTube соблюдать законодательство России

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 19:13
Общество
Центры модерации контента заставят Facebook и YouTube соблюдать законодательство России
pixabay.com

Москва, 17 декабря. Заседание Общественного совета при Роскомнадзоре состоится 20 декабря. На нем рассмотрят предложение руководителя Медиагруппы «Патриот» Николая Столярчука открыть в России центры модерации контента западных социальных сетей.

По словам Столярчука, соцсети давно используются в качестве «оружия» против России. Он отметил, что издания Медиагруппы «Патриот» первыми пострадали из-за обвинений во вмешательстве в выборы в США. Руководитель Медиагруппы подчеркнул, что давлению американских соцсетей не может противостоять даже бывший президент США Дональд Трамп.

«Мое предложение к работе совета, помимо мер, предусмотренных в законе, — рассмотреть возможность внесения в законодательство поправок, обязывающих данные социальные сети осуществлять модерацию российского контента в своих российских филиалах и представительствах по российскому праву», — заявил Столярчук.

Глава Медиагруппы «Патриот» также заявил, что для таких крупных корпораций, как Google, не должно стать проблемой открытие одного центра модерации со штатом в 20-30 сотрудников с целью соблюдения российского законодательства. Он отметил, что в России СМИ в состоянии соблюдать законодательство и выполнять требования Роскомнадзора, тогда как мировые гиганты заявляют о сложности такой работы.

Ранее сообщалось, что Медиагруппа «Патриот» стала «Лучшим партнером года» по версии специального Олимпийского комитета Санкт-Петербурга. СОК подвел итоги уходящего года и наградил лучших тренеров, спортсменов и учреждения.

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патриот соцсети столярчук модерация контента
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