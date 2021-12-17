Лиза Арзамасова появилась в винтажном платье в стиле пятидесятых годов

Москва, 17 декабря. Актриса из сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова уже давно повзрослела, и мало того что она переросла свою героиню Галину Сергеевну, так она еще и& вышла замуж за популярного фигуриста Илью Авербуха и родила ему ребенка. Арзамасова любит примерять на себя совершенно разные образы и в каждом из них выглядит просто волшебно, пишет Teleprogramma.pro.

Понятно, что Арзамасова — актриса и вживаться в разные роли для нее привычное дело, причем профессиональное, поэтому удивляться ее нарядам бессмысленно.

Для выхода в свет артистка выбрала черное винтажное платье с пышной юбкой. Такие можно было увидеть на модницах пятидесятых. Образ середины прошлого века Арзамасова украсила жемчужным ожерельем на шее.

Для фотографии Лиза кокетливо присела, прикрыв ноги платьем.

«Возникает вопрос: а к такому снимку хештег #нарайоне подойдет? Ой… Верните меня туда, где я никогда не была: в ретро», — подписала нежную фотографию и выложила в Instagram Лиза Арзамасова.

Подписчики не заставили себя ждать и мгновенно прокомментировали публикацию.

«Лизочка, вы такая красивенькая и миленькая и хорошенькая такая. Люблю вас очень сильно. Бесконечного вам счастья и всего самого наилучшего и прекрасного вам, а в жизни больших побед»; «Лизочка, вы чудесная. Как Золушка, только в двух туфельках»; «Какая красота! Вам так идет стиль ретро»; «Лизонька, вы богиня», — завалили Арзамасову комплиментами ее поклонники.

Ранее Лиза Арзамасова рассекретила имя новорожденного сына от Ильи Авербуха.