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Глава СОМБ Иванов: санкции ЕС не повлияют на работу россиян в ЦАР

Весь мир
Глава СОМБ Иванов: санкции ЕС не повлияют на работу россиян в ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 17 декабря. Резолюция Европарламента против «ЧВК Вагнера» не помешает работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике, заявил глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

«На деятельности Содружества офицеров за международную безопасность эти санкции никак не отразятся, потому что СОМБ это не частная военная компания. Это международная компания, которая предоставляет услуги по обучению именно центральноафриканской армии, полиции и жандармерии этой республики», — заявил руководитель отечественных специалистов.

Также Иванов уточнил, что российские инструкторы будут присутствовать в ЦАР столько, сколько этого попросит правительство страны. Глава СОМБ объяснил, что длительность миссии определена регулярно обновляемым контрактом.

Ранее руководитель специалистов раскритиковал санкции ЕС в отношении россиян, выполняющих работы в африканских странах. По его мнению, принятые Европарламентом ограничения основаны на вбросах и провокациях.

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африка цар
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