Первая российская компания из сектора кибербезопасности разместила бумаги на Мосбирже

Москва, 17 декабря. Корпорация из сферы кибербезопасности Positive Technologies не стала проводить классическое IPO и решила прийти на столичную торговую площадку через прямой листинг. Об этом пишет РБК.

Сегодня на Мосбирже была запущена торговля ценными бумагами «Группы Позитив», которая представляется брендом Positive Technologies. Торги стартовали в 11 утра по московскому времени.

После листинга на московской платформе, стоимость корпорации по кибербезопасности вышла за отметку в 56 млрд рублей. Акции Positive Technologies торгуются под тикером POSI.

Если начало торгов ознаменовалось ценой бумаг в 770 рублей за штуку, то на максимуме их ценник достигал 1238,2 рубля. «Группа Позитив» примечательна тем, что стала первой публичной организацией РФ из кибербезопасности, которая представила акции на торговой платформе. При этом предприятие не стало дополнительно выпускать новые акции, а также не привлекло инвесторские деньги. Сейчас на Московской бирже продаются акции, которые уже существуют и находятся во владении нынешних или экс-сотрудников Positive Technologies.

За шесть часов торгов на Мосбирже акции «Группы Позитив» выросли на 27,8%, а капитализация к вечеру добралась до уровня в 60 млрд рублей. Стоимость бумаг установилась в диапазоне от 980 до 985 рублей за штуку.

Минторг Соединенных Штатов Америки ранее учредил пакет санкций против компании. Руководство отечественной фирмы решило, что в Белом доме ошиблись с адресатом рестрикций.