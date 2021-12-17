Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 декабря 20:38
20:38
Весь мир
Марокко и Израиль построят в королевстве заводы по производству беспилотников
20:37
Политика
Песков: интеграция РФ и Белоруссии принесет выгоду для народов обеих стран
20:37
Армия
Ходовые испытания подлодки проекта 677 «Кронштадт» начались в Финском заливе
20:34
Общество
Мурашко допустил начало вакцинации подростков от COVID-19 до конца 2021 года
20:30
Шоу-бизнес
Малышева рассказала о состоянии тяжелобольного модельера Зайцева
20:26
Происшествия
Уличный борец за права автомобилистов Коровин оказался злостным нарушителем ПДД
20:25
Происшествия
Жители дома на Петергофском шоссе неделю страдают от разлива канализации в подвале
20:24
Общество
Сумку Chanel модельера Карла Лагерфельда продали на аукционе за рекордные 94,5 тысячи евро
20:23
Происшествия
Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе Ухта — Дальний
20:21
Общество
Глава Минздрава ЮАР сообщил о сокращении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Первая российская компания из сектора кибербезопасности разместила бумаги на Мосбирже

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 19:07
Экономика
Первая российская компания из сектора кибербезопасности разместила бумаги на Мосбирже
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 17 декабря. Корпорация из сферы кибербезопасности Positive Technologies не стала проводить классическое IPO и решила прийти на столичную торговую площадку через прямой листинг. Об этом пишет РБК.

Сегодня на Мосбирже была запущена торговля ценными бумагами «Группы Позитив», которая представляется брендом Positive Technologies. Торги стартовали в 11 утра по московскому времени.

После листинга на московской платформе, стоимость корпорации по кибербезопасности вышла за отметку в 56 млрд рублей. Акции Positive Technologies торгуются под тикером POSI.

Если начало торгов ознаменовалось ценой бумаг в 770 рублей за штуку, то на максимуме их ценник достигал 1238,2 рубля. «Группа Позитив» примечательна тем, что стала первой публичной организацией РФ из кибербезопасности, которая представила акции на торговой платформе. При этом предприятие не стало дополнительно выпускать новые акции, а также не привлекло инвесторские деньги. Сейчас на Московской бирже продаются акции, которые уже существуют и находятся во владении нынешних или экс-сотрудников Positive Technologies.

За шесть часов торгов на Мосбирже акции «Группы Позитив» выросли на 27,8%, а капитализация к вечеру добралась до уровня в 60 млрд рублей. Стоимость бумаг установилась в диапазоне от 980 до 985 рублей за штуку.

Минторг Соединенных Штатов Америки ранее учредил пакет санкций против компании. Руководство отечественной фирмы решило, что в Белом доме ошиблись с адресатом рестрикций.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Первая российская компания из сектора кибербезопасности разместила бумаги на Мосбирже
акции торги мосбиржа Positive Technologies прямой листинг
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать