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Автоэксперт Моржаретто: острую фазу дефицита авто удастся пройти к началу лета

Общество
Автоэксперт Моржаретто: острую фазу дефицита авто удастся пройти к началу лета
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Москва, 17 декабря. Примерно к началу лета в России пройдет самая острая фаза нехватки новых машин, заявил автомобильный журналист Игорь Моржаретто.

В стриме телеканала RT «Летучка» эксперт отметил, что российские дилеры получат новые авто именно к этому периоду. При этом не будет ситуации, когда они «накручивали» от 20 до 30% за счет дополнительных опций.

Нехватка автомобилей на рынке связана с дефицитом электронных компонентов и логистическими трудностями, вызванными пандемией коронавируса. Меньше трудностей испытывает Китай, поскольку львиная доля предприятий, выпускающих микрочипы, находится именно там.

Нехватка компонентов отразилась, в том числе, и на Великобритании. Цены растут не только на новые автомобили, но и на машины с пробегом. В конце октября британцы потратили на покупку таких авто на 25% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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цены на авто российские дилеры дефицит автомобилей
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