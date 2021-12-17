Reuters: США заявили о готовности обсудить с РФ проект договора о гарантиях безопасности

Вашингтон, 17 декабря. США готовы провести переговоры по вопросам безопасности с Россией, сообщает агентство Reuters со ссылкой на должностное лицо из Белого дома.

Ранее проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности были переданы Вашингтону и его союзникам. Один из пунктов соглашения гласит, что Североатлантический альянс должен отказаться от расширения на восток и принятия Украины в военно-политический блок. Американская сторона заявила, что готова обсудить с Москвой озвученные предложения.

«Мы ведем обсуждения с европейскими союзниками и партнерами и скоро свяжемся с российским правительством по поводу следующих шагов», — говорится в сообщении.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что предложения российской стороны должны рассматриваться в комплексе. По его словам, Россия готова начать обсуждение в любой момент.