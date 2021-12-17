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Интерес россиян к покупке загородного жилья упал вдвое в 2021 году

Экономика
Интерес россиян к покупке загородного жилья упал вдвое в 2021 году
Невские Новости  /  Степан Яцко

Москва, 17 декабря. Россияне стали вдвое меньше интересоваться покупкой загородных домов по сравнению с пиковыми значениями 2020 года. Такие данные представили аналитики ЦИАН на основе статистики просмотров объявлений.

Пик потенциального спроса (число просмотров объявлений) пришелся на начало режима самоизоляции. В течение всего 2021 года интерес к покупке загородного дома постепенно снижался. В итоге за год количество просмотров упало в два раза, сообщается в исследовании.

Согласно данным экспертов, наиболее заметно спрос снизился в Омской области (в четыре раза), Свердловской области (в 3,2 раза) и Красноярском крае (в 3,1 раза). Прежде всего, это обусловлено сокращением объема предложения.

Падение просмотров в сегменте загородной недвижимости в РФ также связано с высоким ростом цен: на рынке осталось немного удачных по соотношению цены и качества вариантов, либо это слишком дорогие лоты, уточняют в ЦИАН.

Средняя стоимость деревянных домов, реализованных на рынке элитного загородного жилья Подмосковья, достигла 1,8 млн долларов в 2021 году. Это вдвое выше, чем годом ранее, указали в агентстве элитной недвижимости Tweed.

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жилье недвижимость загородные дома
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