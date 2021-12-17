Песков: теория о наличии у Путина двойников вызывает у президента улыбку

Москва, 17 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин реагирует на теорию о наличии у него двойников.

По словам Пескова, Путин знает об этом, и такая версия смешит главу государства.

«Он улыбается, смеется», — рассказал он в интервью телеканалу RTVI.

Ранее Путин признался, что не смог разобраться в собственном почерке. Президент рассказал, что записывал тезисы выступления председателя Совета директоров АО «МХК ЕвроХим» Игоря Нечаева на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, но потом не смог понять, что именно написал.