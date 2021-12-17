Песков заявил об отсутствии темы транзита власти в РФ на рабочем уровне

Москва, 17 декабря. Никакой темы транзита власти в Российской Федерации на рабочем уровне сейчас нет, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря лидера РФ в интервью RTVI, глава государства Владимир Путин пока не объявил, будет ли он баллотироваться на следующий президентский срок в 2024 году. Помимо этого, Песков добавил, что лидер страны в нужное время сможет высказать свои предпочтения насчет преемника, однако решение стоит за россиянами.

Ранее он рассказал, что Путин занимает жесткую позицию в отношении западной стороны. Представитель Кремля отметил, что одновременно с этим она является миролюбивой.