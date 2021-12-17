Энергетики предложили повысить тарифы для потребляющих сверх меры электричество майнеров

Москва, 17 декабря. Стоимость электроэнергии в России может вырасти для тех, кто потребляет ее сверх разумных объемов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей энергетической отрасли.

Как отмечает издание, энергетики активно продвигают перевод криптовалютных ферм, формально относящихся к энергопотреблению граждан, на более высокие коммерческие тарифы. По неофициальной информации российские регуляторы готовы изменить правила тарифообразования для майнеров.

Майнинг криптовалюты подразумевает генерацию цифровых денег с помощью оборудования, которое производит математические расчеты для поддержания блокчейн-сети. Майнеры используют для этого два типа устройств - машины на ASIC-чипах или мощные видеокарты. Одно устройство на ASIC-чипах потребляет 2-3,2 киловатт в час и стоит от 5 до 15 тысяч долларов. Майнинговая ферма из десяти видеокарт стоит около 1 млн рублей и потребляет до 2 киловатт в час. Помимо этого, требуются мощные системы охлаждения оборудования, которые также требуют больших объемов электричества.

Майнинг криптовалюты российским законодательством никак не регулируется. В начале этого года вступил в силу закон «О цифровых активах», который дает определение криптовалюты подразумевает запрет на оплату товаров и услуг такими деньгами. Однако российские власти предлагают признать майнинг предпринимательской деятельностью, что означает, что владельцам ферм по добыче цифровых монет придется платить налоги.

Дагестанский предприниматель Мурад Алискеров ранее в беседе с ФАН заявил, что бесконтрольный майнинг криптовалюты подрывает сущность государства. Он также считает, что этот процесс крайне негативно сказывается на российской экономике.