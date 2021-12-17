Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 декабря 19:09
19:07
Экономика
Первая российская компания из сектора кибербезопасности разместила бумаги на Мосбирже
19:06
Общество
Автоэксперт Моржаретто: острую фазу дефицита авто удастся пройти к началу лета
19:06
Политика
Reuters: США заявили о готовности обсудить с РФ проект договора о гарантиях безопасности
19:03
Экономика
Интерес россиян к покупке загородного жилья упал вдвое в 2021 году
19:02
Происшествия
Экс-владельца компании «Русский продукт» и банка БКФ Миримскую арестовали по делу о взятке
19:02
Общество
Врачи из Кировской области спасли жизнь подростку
19:00
Политика
«Удар по экономике ФРГ»: чем обернется задержка сертификации «СП-2» для Олафа Шольца
19:00
Политика
Песков: теория о наличии у Путина двойников вызывает у президента улыбку
19:00
Происшествия
Работник гипермаркета попал в больницу после падения на голову палеты в Петербурге
19:00
Общество
Главные новости дня: 17 декабря
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Энергетики предложили повысить тарифы для потребляющих сверх меры электричество майнеров

Экономика
Энергетики предложили повысить тарифы для потребляющих сверх меры электричество майнеров
pixabay.com

Москва, 17 декабря. Стоимость электроэнергии в России может вырасти для тех, кто потребляет ее сверх разумных объемов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей энергетической отрасли.

Как отмечает издание, энергетики активно продвигают перевод криптовалютных ферм, формально относящихся к энергопотреблению граждан, на более высокие коммерческие тарифы. По неофициальной информации российские регуляторы готовы изменить правила тарифообразования для майнеров.

Майнинг криптовалюты подразумевает генерацию цифровых денег с помощью оборудования, которое производит математические расчеты для поддержания блокчейн-сети. Майнеры используют для этого два типа устройств - машины на ASIC-чипах или мощные видеокарты. Одно устройство на ASIC-чипах потребляет 2-3,2 киловатт в час и стоит от 5 до 15 тысяч долларов. Майнинговая ферма из десяти видеокарт стоит около 1 млн рублей и потребляет до 2 киловатт в час. Помимо этого, требуются мощные системы охлаждения оборудования, которые также требуют больших объемов электричества.

Майнинг криптовалюты российским законодательством никак не регулируется. В начале этого года вступил в силу закон «О цифровых активах», который дает определение криптовалюты подразумевает запрет на оплату товаров и услуг такими деньгами. Однако российские власти предлагают признать майнинг предпринимательской деятельностью, что означает, что владельцам ферм по добыче цифровых монет придется платить налоги.

Дагестанский предприниматель Мурад Алискеров ранее в беседе с ФАН заявил, что бесконтрольный майнинг криптовалюты подрывает сущность государства. Он также считает, что этот процесс крайне негативно сказывается на российской экономике.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Энергетики предложили повысить тарифы для потребляющих сверх меры электричество майнеров
тарифы электроэнергия криптовалюты майнинг
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать