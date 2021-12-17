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Песков ответил на вопрос о возможности помилования Навального

Политика
Песков ответил на вопрос о возможности помилования Навального
facebook.com  /  Алексей Навальный

Москва, 17 декабря. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность помилования блогера Алексея Навального.

В интервью телеканалу RTVI Песков отметил, что в этом вопросе есть определенный порядок, в том числе признание вины.

«Это прерогатива осужденного и отбывающего наказание, комиссий — сначала в колонии, потом в регионе, потом центральной, а потом главы государства. Существует определенный, предусмотренный законом порядок: осужденный подает прошение, он говорит о том, что он признает вину, какую вину он признает, и дальше по цепочке идет», — пояснил представитель Кремля.

Блогер отбывает наказание по делу о хищении средств у компании «Ив Роше». Изначально ему назначили условный срок, но потом заменили на реальный, так как он нарушил условия. На прошлой неделе Навальный подал пятый по счету иск к администрации колонии в городе Покров во Владимирской области. Суть иска не раскрывается.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о провале западной акции с Навальным в роли «сакральной жертвы». По его словам, усилия Запада не принесли желаемого эффекта, так как россияне проявили себя более благоразумными, чем о них думали иностранные политтехнологи.

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Все новости / Политика / Песков ответил на вопрос о возможности помилования Навального
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