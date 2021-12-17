Автоэксперт Холодов рассказал о двояком отношении к появлению «народных инспекторов»

Автоэксперт Александр Холодов рассказал о своем двояком отношении к идее мобильного приложения «Народный инспектор», фиксирующего нарушения ПДД, которое вскоре сможет установить себе на смартфон любой гражданин. В пятницу стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июня 2022 года завершить работу по внедрению в законодательство РФ изменений, которые позволят выносить постановления о штрафах за отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола на основе фото- или видеосъемок, сделанных гражданами через специальное мобильное приложение. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Приложение, при помощи которого каждый гражданин сможет наказать водителя-нарушителя, получило название «Народный инспектор». Подробнее о принципах его работы рассказывает «Коммерсант».

Зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, вице-председатель общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов рассказал ФАН о своем отношении к появлению «народных инспекторов» как способу воздействия на нарушителей ПДД.

«Новый административный кодекс, над которым сейчас идет работа, в части, касающейся автомобилистов, предусматривает, что нарушения ПДД смогут фиксировать не только автоматические камеры видеонаблюдения, но и сами граждане при помощи смартфонов через мобильное приложение, — отметил автоэксперт. — Конечно, еще нужно проработать всякие нюансы, это задача правительства, а также предусмотреть защиту персональных данных и так далее. Только после этого программа начнет работать».

Федеральное агентство новостей /

Техническая сторона вопроса будет решена в достаточно короткие сроки, полагает эксперт, но остаются морально-этические проблемы, связанные с отношением в нашем обществе к «стукачеству».

«Остаются вопросы морально-этические — в нашей стране Павлик Морозов — это положительный или отрицательный герой? В советское время он считался положительным героем, но потом его имя стало нарицательным с совершенно другой оценкой», — отметил Холодов.

Тем не менее, по мнению собеседника ФАН, большинство граждан не без удовольствия примерят на себя «мундир» «народного инспектора».

«У нас с радостью будут стучать на тех, кто позволяет себе совсем уж жесткие нарушения, например, садится пьяным за руль. Или кто-то займет парковку для инвалидов, и инвалиду будет негде поставить машину. К таким нарушениям в обществе отношение достаточно нетерпимое. Кроме того, полагаю, охотно будут доносить в случае, если нарушитель лично кому-то мешает — например, паркуется на газоне под чьими-то окнами. В таких случаях «народные инспектора» явно будут проявлять гражданскую активность, а государство в любом случае выиграет на штрафах», — поделился мнением автоэксперт.

Федеральное агентство новостей /

Тем не менее у самого Холодова отношение к новшеству неоднозначное.

«Лично у меня двоякое ко всему этому отношение. Во-первых, любой штраф, который приходит, вычитается из семейного бюджета. Во-вторых, я сторонник такой позиции, что штраф и так будет, а лучше принимать какие-то меры, например, делать нормальные стоянки, чтобы не было необходимости парковаться на газонах. Но как политик я понимаю, что это не только способ для государства получить дополнительные деньги за счет штрафов, но и возможность заставить некоторых автомобилистов прийти в чувство в ситуациях, когда они уже теряют берега», — отметил он.

Однако неизбежны ситуации, когда люди будут таким способом сводить друг с другом счеты, и это необходимо учитывать, считает собеседник ФАН.

«А почему бы и не сводить таким способом счеты, когда у одного человека есть деньги на дорогой автомобиль, а у другого — только на самый дешевый смартфон. Почему бы «народному инспектору» со смартфоном не зафиксировать нарушение богатого соседа, чтобы попытаться добиться социального равенства хотя бы на чуть-чуть, хотя бы на незначительный штраф», — резюмировал Александр Холодов.

Более подробно о приложении «Народный инспектор» Александр Холодов высказался в авторской колонке для ФАН.

В настоящее время законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» рассмотрен Госдумой во втором чтении.