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Песков назвал Саакашвили элементом, с появлением которого становится «смешно и плохо»

Политика
Песков назвал Саакашвили элементом, с появлением которого становится «смешно и плохо»
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 17 декабря. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили умеет создать непонятную атмосферу. Соответствующее заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, грузинский экс-лидер является «загадочным элементом». Песков подчеркнул, что с его появлением везде становится «плохо, потом смешно, затем совсем плохо». Об этом он рассказал во время интервью RTVI.

«У Грузии очень сложные дела с Саакашвили», — высказался представитель Кремля о бывшем президенте Грузии.

Песков отметил, что российская сторона не понимает, почему Тбилиси наступает несколько раз на одни и те же грабли, имея в виду Саакашвили.

Ранее сообщалось, что кинорежиссеру Александру Сокурову не за что извиняться после спора с президентом РФ Владимиром Путиным во время заседания Совета по правам человека (СПЧ). Таким мнением поделился представитель Кремля Дмитрий Песков.

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песков саакашвили грузия
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