В Аризоне изъяли рекордные 1,7 миллиона таблеток фентанила

Скоттсдейл, 17 декабря. Полицейское управление Скоттсдейла совместно с Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) изъяло рекордные 1,7 миллиона таблеток фентанила. Найденный груз с запрещенными веществами оценивается примерно в девять миллионов долларов.

Sinaloa Cartel fentanyl operation busted by Scottsdale PD & Phoenix Field Division DEA resulting in record-breaking seizure--1.7M fentanyl pills, 10KG of fentanyl powder. The roughly 360 lbs of fentanyl pills & powdered fentanyl would total nearly 6M pillshttps://t.co/RQwvoqb25s