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В Аризоне изъяли рекордные 1,7 миллиона таблеток фентанила

Весь мир
В Аризоне изъяли рекордные 1,7 миллиона таблеток фентанила
pixabay.com  / 

Скоттсдейл, 17 декабря. Полицейское управление Скоттсдейла совместно с Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) изъяло рекордные 1,7 миллиона таблеток фентанила. Найденный груз с запрещенными веществами оценивается примерно в девять миллионов долларов.

Полицейское управление Скоттсдейла провело пресс-конференцию, на которой сообщило о рекордном изъятии наркотиков. 14 декабря правоохранители нашли 1,7 миллиона таблеток фентанила, 10 килограммов наркотиков в порошкообразной форме и еще 0,5 килограммов метамфетамина.

«Картель Синалоа в основном использует маршруты незаконного оборота, которые проходят через Аризону. Мы уверены, что это наркокартель Синалоа», — сказал специальный агент Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в Фениксе Чери Оз.

Генеральный прокурор Марк Брнович поблагодарил полицию Скоттсдейла и DEA за работу и предупредил об опасности этого препарата. По его словам, из найденного вещества можно изготовить около шести миллионов таблеток фентанила.

«Этого достаточно, чтобы убить половину населения штата Аризона. В некоторых случаях два миллиграмма могут быть смертельными. Возможно, сегодня это происходит на заднем дворе одного из домов в Аризоне», — сказал Брнович.

В начале октября стало известно, что передозировка фентанилом является основной причиной смерти подростков на юге штата. С начала года из-за наркотика умерло 140 местных жителей

Бум фентанила

В последние годы в США наблюдается резкий рост передозировок фентанилом и другими синтетическими опиоидами. Изобретенный бельгийским ученым Полом Янсеном в 1960 году наркотик в 50 раз мощнее героина и его проще транспортировать. Главным производителем считается Китай. Ингредиенты отправляются из лабораторий в Мексику, где смешивается конечный продукт. Затем он проникает через границу в США и распространяется по всей стране, часто его добавляют к другим наркотикам. В 2020 году от передозировки умерли 88 тысяч американцев, и большая часть смертей приходятся именно на фентанил.

В Аризоне изъяли рекордные 1,7 миллиона таблеток фентанила
Федеральное агентство новостей

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