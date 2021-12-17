Премьер Великобритании Джонсон провел телефонную беседу о России с Зеленским

Лондон, 17 декабря. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как сообщает офис Джонсона на Даунинг-стрит, в ходе беседы стороны обсудили Россию.

«Джонсон и Зеленский подчеркнули важность продолжения диалога с Россией», — говорится в сообщении канцелярии британского политика.

В начале недели Джонсон провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Глава британского правительства предупредил российского лидера, что любые «дестабилизирующие действия» со стороны Москвы будут стратегической ошибкой.