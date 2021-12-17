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Песков: необходимость закона об иноагентах в России не оспаривается

Политика
Песков: необходимость закона об иноагентах в России не оспаривается
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 17 декабря. Необходимость закона об иностранных агентах в России не оспаривается. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал закон об иноагентах в РФ. По его словам, можно будет не сразу присваивать соответствующий статус СМИ, а давать им возможность «исправиться».

«Сам факт необходимости наличия этого закона в нашей системе правовой, наверное, сейчас уже не оспаривается», — добавил представитель Кремля.

Песков уверен, что закон об иноагентах будет дорабатываться. С таким комментарием он выступил в интервью RTVI.

Представители комиссии Совфеда по невмешательству во внутренние дела РФ ранее прокомментировали доработки закона об иностранных агентах. Законодатели допустили внесение поправок в документ.

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