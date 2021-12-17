В лесопромышленном комплексе выступили за перенос сроков запуска системы ЛесЕГАИС

Архангельск, 17 декабря. Заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов Александр Дятлов полагает, что запуск ЛесЕГАИС должен быть перенесен по ряду объективных причин. Его поддерживают компании отрасли.

Архангельский парламент провел заседание комитета по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии, в рамках которого местные парламентарии, а также представители предприятий сектора провели дискуссию о целесообразности скорого старта ЛесЕГАИС. В мероприятии также приняли участие коллеги из Вологды.

Согласно условиям ввода в эксплуатацию проекта ЛесЕГАИС, после Нового года все лесопромышленные компании должны будут полностью перейти на электронный документооборот. Однако до сих пор не имеется необходимого программного обеспечения, которое должно было быть представлено 17 декабря, поясняет Дятлов.

Инициатива предполагает, что все сделки по древесине должны проходить только в электронном виде, а данные по дереву будут собираться в специальных электронных документах: от делянки до поставки сырья на завод. Информация по перевозимому лесу, теоретически, вносится водителями в смартфон, но фактически половина всех водителей пользуется кнопочными телефонами, предупреждает местный парламентарий.

«То есть предприятия должны приобрести им новые гаджеты, обеспечить им выход в интернет, научить пользоваться приложением, а до Нового года осталось уже менее двух недель. Зачем ставить целую отрасль экономики в такую патовую ситуацию. Крупнейшие предприятия не понимают, как работать по новой системе, что уж говорить про малый и средний бизнес, многие из них даже не слышали про это», — актуализирует проблему мундеп.

Вопрос становится еще более острым, так как перевозка леса без документов грозит штрафами бизнесменам в размере до 400 тыс. рублей за одну машину. Совещание лесопромышленников не прошло мимо представителей Segezha Group и ИЛИМ. Сотрудник последней Илья Вервейко дополнительно указал, что многие функции ПО ЛесЕГАИС работают некорректно.

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Эксперты считают, что программное обеспечение готово на данный момент примерно на 30%. В связи с этим сообщество предлагает сместить сроки запуска ЛесЕГАИС. Управляющий директор по реализации госпрограмм развития и лесной политике Segezha Group Николай Иванов выступает за перенесение сроков до конца 2022 года.

«Срок внедрения ЛесЕГАИС надо переносить. Это позиция всего профессионального сообщества. В противном случае мы окажемся в ситуации когда целая отрасль нашей экономики может остановиться, остановится заготовка, переработка, продажа, в том числе экспорт пиломатериалов. Этого допускать нельзя», – констатирует Александр Дятлов.

Региональный парламент в ближайшую сессию намеревается обратиться к российскому правительству с просьбой о переносе дат финального внедрения системы ЛесЕГАИС.