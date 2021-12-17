NYP: ученые призвали Байдена объявить об отказе США от права первого ядерного удара

Вашингтон, 17 декабря. Ученые призвали американского лидера Джо Байдена заявить об отсутствии у США планов применять ядерное оружие первыми в случае начала вооруженного конфликта.

Газета The New York Post пишет, что обращение к президенту США подписали около 700 ученых, в том числе 21 лауреат Нобелевской премии. В адресованном Байдену письме они также просят американского лидера отказаться от права главнокомандующего единолично принимать решения по поводу применения ядерного оружия. По словам ученых, принятие подобных мер позволит снизить риск перерастания конфликта с применением обычных вооружений в ядерное противостояние.

«Мы призываем вас объявить, что США будут рассматривать возможность применения ядерного оружия только в случае нападения на Америку или ее союзников», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что напряжение в отношениях между США и РФ может перерасти в глобальный ядерный конфликт. По мнению экспертов, последствия такой войны будут катастрофическими, передает «Царьград».