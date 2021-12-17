Американец Джексон показал свое невежество в разговоре о России

Москва, 17 декабря. Многие жители США ничего не знают о жизни других стран, руководствуясь навязанными стереотипами. В одной из бесед о России блогер Макс Колгин смог указать американцу Джексону на его невежество.

Во время одной из вечеринок на острове Бали, куда блогер перебрался из Китая после начала пандемии коронавируса, он познакомился с американцем Джексоном. Их беседа оставила у российского путешественника множество впечатлений, которыми он поделился в своем блоге «Макс Колгин» на платформе «Яндекс.Дзен».

При знакомстве он признался жителю США, что родился в России. Узнав об этом, американец принялся оскорблять страну и негативно высказался о ее жителях.

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Он заявил, что россияне плохо владеют английским языком и никогда не улыбаются. Также Джексон считает, что в России низкий уровень дохода.

Блогер смог быстро развеять стереотипы иностранца. Он отметил, что россияне действительно говорят с акцентом. Однако это связано лишь с особенностями их родного языка. Колгин также объяснил американцу, что в России не принято беспричинно улыбаться.

Блогер признал, что уровень зарплат в России и США отличается. Но отметил, что россиянам не приходится тратить тысячи долларов на посещения врачей. Автор напомнил, что в штатах медицинские услуги обходятся значительно дороже. Подводя итог Макс Колгин отметил, что подобными заявлениями собеседник лишь продемонстрировал свое невежество.

Жители США и Канады ранее позавидовали условиям труда у россиян. Иностранцы указали на ряд преимуществ отечественного трудового законодательства.