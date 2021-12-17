Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 декабря 19:08
19:07
Экономика
Первая российская компания из сектора кибербезопасности разместила бумаги на Мосбирже
19:06
Общество
Автоэксперт Моржаретто: острую фазу дефицита авто удастся пройти к началу лета
19:06
Политика
Reuters: США заявили о готовности обсудить с РФ проект договора о гарантиях безопасности
19:03
Экономика
Интерес россиян к покупке загородного жилья упал вдвое в 2021 году
19:02
Происшествия
Экс-владельца компании «Русский продукт» и банка БКФ Миримскую арестовали по делу о взятке
19:02
Общество
Врачи из Кировской области спасли жизнь подростку
19:00
Политика
«Удар по экономике ФРГ»: чем обернется задержка сертификации «СП-2» для Олафа Шольца
19:00
Политика
Песков: теория о наличии у Путина двойников вызывает у президента улыбку
19:00
Происшествия
Работник гипермаркета попал в больницу после падения на голову палеты в Петербурге
19:00
Общество
Главные новости дня: 17 декабря
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Американец Джексон показал свое невежество в разговоре о России

Общество
Американец Джексон показал свое невежество в разговоре о России
pixabay.com

Москва, 17 декабря. Многие жители США ничего не знают о жизни других стран, руководствуясь навязанными стереотипами. В одной из бесед о России блогер Макс Колгин смог указать американцу Джексону на его невежество.

Во время одной из вечеринок на острове Бали, куда блогер перебрался из Китая после начала пандемии коронавируса, он познакомился с американцем Джексоном. Их беседа оставила у российского путешественника множество впечатлений, которыми он поделился в своем блоге «Макс Колгин» на платформе «Яндекс.Дзен».

При знакомстве он признался жителю США, что родился в России. Узнав об этом, американец принялся оскорблять страну и негативно высказался о ее жителях.

Американец Джексон показал свое невежество в разговоре о России
pexels.com / Elina Fairytale

Он заявил, что россияне плохо владеют английским языком и никогда не улыбаются. Также Джексон считает, что в России низкий уровень дохода.

Блогер смог быстро развеять стереотипы иностранца. Он отметил, что россияне действительно говорят с акцентом. Однако это связано лишь с особенностями их родного языка. Колгин также объяснил американцу, что в России не принято беспричинно улыбаться.

Блогер признал, что уровень зарплат в России и США отличается. Но отметил, что россиянам не приходится тратить тысячи долларов на посещения врачей. Автор напомнил, что в штатах медицинские услуги обходятся значительно дороже. Подводя итог Макс Колгин отметил, что подобными заявлениями собеседник лишь продемонстрировал свое невежество.

Жители США и Канады ранее позавидовали условиям труда у россиян. Иностранцы указали на ряд преимуществ отечественного трудового законодательства.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Американец Джексон показал свое невежество в разговоре о России
россия сша блогер американец
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать