Москва, 17 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин занимает в отношениях с западной стороной жесткую позицию. Таким мнением поделился представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы российского государства, одновременно с этим отношение Путина к Западу является миролюбивым. Об этом Песков рассказал в интервью RTVI .

Ранее сообщалось, что помощник российского президента Юрий Ушаков дал советнику американского главы по национальной безопасности Джейку Салливану разъяснения по проектам документов о гарантиях безопасности. Соответствующее заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.