Иванов рассказал на пресс-конференции об успешной работе российских инструкторов в ЦАР

Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов принял участие в пресс-конференции. Руководитель отечественных специалистов ответил на вопросы журналистов о работе россиян в Центральноафриканской Республике.

В первую очередь корреспонденты поинтересовались у Иванова, от какого ведомства зависят отечественные инструкторы и на каких основаниях находятся на территории ЦАР. Глава СОМБ рассказал, что сотрудничество между Москвой и Банги полностью прозрачно и основано на взаимовыгодных положениях:

«Содружество офицеров за международную безопасность работает с правительством ЦАР в рамках двусторонних соглашений, заключенных между Россией и ЦАР. Наши инструкторы находятся на территории страны официально, с одобрения Совбеза ООН. СОМБ является независимым, но мы работаем в рамках российского законодательства. Со стороны руководства нашей страны к нам не было претензий».

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Иванов рассказал, что на текущий момент в Центральноафриканской Республике находятся только инструкторы СОМБ. Также Иванов перечислил основные критерии отбора персонала для осуществления деятельности в странах Черного континента:

«Для работы в ЦАР проходит очень тщательный отбор персонала: мы учитываем и опыт человека, и его физическую форму. Также очень важны коммуникативные навыки кандидатов, ведь самая главная задача инструкторов — это обучение солдат национальной армии (FACA) базовым навыкам, нужным каждому солдату. Психологическая устойчивость — это еще один важный критерий. Моральный облик кандидата также имеет огромное значение. Все наши инструкторы не просто высококлассные профессионалы, они просто по-человечески отличные парни. Ребята, которых наши инструкторы тренируют, не только получают от них знания о военной технике или тактике ведения боя. Они видят на личном примере, что такое дружба и взаимовыручка, что такое братство и самопожертвование. Ведь не ружья выигрывают войны, а люди».

На вопрос журналистов о продолжительности миссии инструкторов Иванов ответил, что время пребывания россиян в ЦАР определяет результат и потребность в них центральноафриканского правительства. По словам главы СОМБ, сроки определяет контракт, который регулярно обновляется.

Федеральное агентство новостей /

Также он отметил, что власти республики довольны ходом работы и нацелены на расширение сотрудничества.

Иванов уточнил, что в успехе россиян нет никаких секретов. Отечественные специалисты качественно ведут свою деятельность и поддерживают тесный контакт с правительственными войсками:

«Не могу вспомнить даже, чтобы были какие-то проблемы, чтобы на уровне руководства центральноафриканской армии кто-то был недоволен. Мы всегда работаем со взаимным уважением. Во многом благодаря этому мы добились той эффективности, которая есть сейчас».

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Корреспонденты попросили Иванова рассказать о конфликте в Центральноафриканской Республике. По мнению главы СОМБ, к вооруженному конфликту страну привело отсутствие крепкой регулярной армии, которое создало вакуум безопасности. Это позволило бандформированиям закрепиться в регионе.

«В 2016 году президент Фостен-Арканж Туадера взял курс на нормализацию сектора безопасности, в рамках которого предусматривалась реформа армии и привлечение партнеров для формирования компетентного личного состава. Однако многолетний кризис не решается за пару месяцев. Большим шагом к стабилизации было заключение мирного соглашения в 2019-м, однако, как мы видели, многие вооруженные группировки в 2020 году наплевали на это соглашение и решили войти в открытый вооруженный конфликт с правительством ЦАР. Они просчитались, как показало время», — прокомментировал руководитель специалистов.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Также Иванов напомнил, что боевики не обошлись без иностранной поддержки. Глава СОМБ уверен, что радикалами двигала исключительно жажда личного обогащения:

«Они грабят население, устраивают поборы. Они просто бандиты, и нет у них никакой политической воли. Многие из них просто наемники из соседних стран, например, из Чада. Интересный момент с вооружением бандформирований. В схронах боевиков часто находят оружие, которое запрещено к ввозу из-за эмбарго ООН. То есть в стране его быть не может. Получается, кто-то через теневые каналы поставляет боевикам оружие или, например, противопехотные мины, в то время как армия ЦАР из-за эмбарго оказывается довольно скудно оснащена».

После успеха россиян в Центральноафриканской Республике ряд африканских стран заинтересовался в сотрудничестве с Москвой. Иванов уточнил, что не может говорить от имени государства и ограничится только озвучкой личной позиции:

«Как эксперт могу сказать, что у России и Африки может быть большое совместное будущее, и такое будущее будет построено на партнерстве и взаимоуважении. Нам есть что друг другу предложить в различных сферах. Однако на данный момент многие регионы Африки находятся в остром кризисе безопасности. Есть опасность миграции террористов в Западной Африке ближе к центру. Во многих африканских странах нестабильность в области безопасности присутствует годами, а поддержка западных партнеров оказывается неэффективной и не приводит к ожидаемым результатам. Поэтому вполне логично, что правительства этих стран заинтересованы в сотрудничестве с кем-то, кто доказал эффективность своего подхода. Специалисты из России могут предложить услуги высочайшего качества ввиду огромного опыта, в первую очередь именно антитеррористической деятельности».

Федеральное агентство новостей /

Комментируя ситуацию в Мали, Иванов рассказал, что Содружество офицеров за международную безопасность работает исключительно с правительством Центральноафриканской Республики. Руководитель специалистов подчеркнул, что новости об обстановке в Бамако он узнает исключительно из СМИ:

«В нашу организацию запросов из Мали не поступало. Поскольку я не имею отношения к компании, которая будет сотрудничать с Мали, я не могу давать официальных комментариев от их лица. Лично мне кажется, что в России достаточно профессиональных экспертов, которые могли бы помочь Мали разрешить тот кризис безопасности, который длится уже долгие годы».

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

По словам Иванова, санкции Европарламента против «ЧВК Вагнера» не повлияют на работу российских специалистов, так как СОМБ является международной организацией, которая предоставляет услуги по обучению национальной армии (FACA), полиции и жандармерии ЦАР.

«Мы довольно часто подвергаемся необоснованным нападкам со стороны западных товарищей, как в средствах массовой информации, так и посредством так называемых отчетов. Все обвинения, которые были сфальсифицированы против нас, были опровергнуты в ходе официальных расследований. Мы защищали и будем защищать наше честное имя и продолжим работать честно, открыто и эффективно. Осязаемые результаты нашей работы делают кампании по дезинформации, направленные против нас, абсолютно бессмысленными. Что касается непосредственно «ЧВК Вагнера», мне кажется, западный мир немного запутался и сам себя запугал какой-то выдуманной сущностью. Запад бродит, как ежик в тумане, кричит «Вагнер, Вагнер», а Вагнера никакого нет, ведь это плод воображения, подпитанный неуверенностью в себе и банальным страхом», — заявил спикер.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Также Иванов рассказал журналистам о новой достопримечательности, появившейся в столице ЦАР. Речь идет о памятнике, посвященном подвигу отечественных инструкторов и национальной армии:

«В центре Банги накануне празднования Дня провозглашения Республики, 1 декабря, был установлен памятник защитникам мира в ЦАР, нашим инструкторам и бойцам FACA, которые защищают мирное население от террористов и бандитов. На открытии памятника присутствовали официальные представители правительства ЦАР, включая президента Туадера, и местное население. Памятник очень тепло был принят жителями Банги. Люди одобряют такую инициативу, потому что считают, что важно увековечить такой подвиг, как освобождение страны от врагов мира. Уже на следующий день после открытия к памятнику приходили школьные экскурсии, а учителя рассказывали детям, что такое патриотический подвиг и настоящая дружба».

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

В завершение пресс-конференции журналисты попросили Иванова рассказать что-нибудь интересное про саму Центральноафриканскую Республику. Глава СОМБ сообщил, что ознакомиться с жизнью ЦАР можно на выставке «Беафрика — Россия, рука об руку навсегда». Также часть фотографий показывали на экране во время выступления руководителя специалистов.

«Вы знаете, это удивительно, насколько похожи могут быть такие далекие друг от друга страны. Да, климат там абсолютно другой. Очень много комаров, от которых можно подхватить малярию. Люди едят в основном маниоку, а в сезон дождей главный деликатес — это гусеницы. Но когда дело касается ценностей — у жителей ЦАР все так же, как и у нас. Они хотят жить в мире, хотят, чтобы их страна развивалась. Они очень гордятся своей армией, такой, какая она стала сейчас. Ребята, которых мы обучаем, рассказывают, как престижно у них считается быть в FACA, — это настоящие патриоты, защитники своей страны. Конечно, последствия такого длительного кризиса безопасности все еще заметны в некоторых областях: не вся инфраструктура восстановлена, где-то не хватает еды. Наши инструкторы часто делятся своим пайком с местным населением по личной инициативе. Но самое важно, что теперь, когда в большинстве регионов установился мир, у людей появилась надежда на светлое будущее и они очень благодарны за это нашим специалистам», — заключил Иванов.

Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность прокомментировал резолюцию Европарламента против российских инструкторов, осуществляющих деятельность в африканских странах. По мнению Иванова, санкции основаны на вбросах и провокациях.