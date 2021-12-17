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Несколько человек погибли в результате сильных ливней на севере Ирака

Весь мир
Несколько человек погибли в результате сильных ливней на севере Ирака
Global Look Press  /  Stringer/Xinhua

Багдад, 17 декабря. По меньшей мере восемь человек погибли в результате крупного паводка, вызванного сильными проливными дождями. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Больше всего от непогоды пострадали районы Дарату, Куштапа, Шамамк, Рошинбири и Бахрка в провинции Эрбиль. В пятницу утром вода захлестнула жилые дома. В социальных сетях появляются кадры затопленных улиц, разбитых строений и машин.

По предварительным данным, разбушевавшаяся стихия унесла жизни как минимум восьми человек. В одной семье погибли сразу трое человек, среди них ребенок.

Число жертв может увеличиться, поскольку вода все еще прибывает. Чтобы спасти жизни, людям приходится экстренно эвакуироваться. Они бросают свои дома и имущество.

«Холодильник на полу, все на полу. У меня нет даже запасной одежды», — говорит одна из жительниц Курдистана Фархаду Доламари.

Женщина надеется на помощь региональных властей. Они уже объявили о режиме чрезвычайного происшествия. Несколько спасателей получили травмы во время борьбы с наводнением.

«Я отдал распоряжения правительственным учреждениям с целью оказания немедленной поддержки пострадавшим районам», — заявил премьер-министр Курдистана Масрур Барзани.

Ситуация усугубляется неустойчивой дренажной системой. Канализация не справляется с напором паводка и сточные воды смешиваются с ливневыми.

Губернатор Эрбиля уже призвал владельцев машин не пользоваться своими средствами передвижения, и в особенности не выезжать на автомобильные дороги. В ближайшее время ожидается усиление дождей. Это значит, что ситуация существенно усугубится.

Провинция Эрбиль часто сталкивается с мощными паводками. В конце октября после первого сильного дождя в 2021 году затопило главные автотрассы. Ущерб был причинен 600 домам. Нынешний катаклизм произошел после рекордно засушливого сезона, когда пересохли несколько рек и озер.

 

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