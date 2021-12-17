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Астролог Тамара Глоба рассказала, какие трудности ждут знаки зодиака в 2022 году

Общество
Астролог Тамара Глоба рассказала, какие трудности ждут знаки зодиака в 2022 году
Невские Новости

Москва, 17 декабря. Российский астролог Тамара Глоба составила гороскоп для всех знаков зодиака на грядущий год Тигра. Не ко всем судьба будет благосклонна, но есть и везунчики.

Представители знака Овен ворвутся в 2022 год с чувством гармонии. В финансовом плане лучшим периодом станет весна. При этом во втором полугодии возможно появление препятствий, но избежать трудностей поможет интуиция. Тельцов астролог просит не впадать в зависимость от партнера. Во втором полугодии рожденных весной ждут сложности на работе. В этот период стоит подумать о смене профессии. Близнецам рекомендуют активно развивать амбициозность и дружелюбие. Негативные эмоции не должны брать верх над целями и желаниями. Новые знакомства пригодятся в профессиональной сфере.

Астролог Тамара Глоба рассказала, какие трудности ждут знаки зодиака в 2022 году
pexels.com / Mikhail Nilov

Для Раков год Тигра станет белой полосой в жизни. Однако для этого важно сосредоточиться на светлом будущем. Весной рекомендуется начать собственный проект. Многообещающим 2022 год будет для Львов. Представителям этого знака в первую половину года лучше уйти с головой в работу, а вторую — оставить для романтических отношений. Девам пророчат много работы в 2022 году. У них появится потребность в уединении, из-за чего есть риск отдалиться от близких.

Весам не следует потакать импульсивным решениям в новом году. Важно обдумывать каждый шаг. На работе у рожденных под знаком Весы ожидается затишье. Это хорошее время для реализации личных потребностей. Скорпионов ждет неоднозначный год. Они проявят настойчивость в работе, что положительно скажется на должности. Однако есть риск потерять хорошие отношения с коллегами. У Стрельцов год Тигра ознаменуется насыщенной личной жизнью. Некоторые вопросы перенесутся из 2021 года. Решить их лучше в январе. Активные и насыщенные события приведут к полному удовлетворению жизнью.

Астролог Тамара Глоба рассказала, какие трудности ждут знаки зодиака в 2022 году
pexels.com / RODNAE Productions

Козероги посвятят себя отношениям. Удастся разрешить трудности, которые вызывали беспокойство долгое время. В конце года следует уделить внимание своему здоровью и близким. Водолеев ожидают ситуации, которые потребуют твердых решений. Пришло время избавиться от своей нерешительности, уверена астролог. Рыбы в новом году пройдут через трудности. Проблемы будут поджидать как на работе, так и в отношениях. Справиться с ними поможет спокойствие и хладнокровие. Во втором полугодии Рыбы будут вознаграждены за усилия, пишет «Слово и Дело».

Также астрологи назвали пять знаков зодиака, чьи желания обязательно сбудутся, если загадать их под бой курантов. Вселенная отблагодарит этих людей за трудолюбие и терпение.

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Все новости / Общество / Астролог Тамара Глоба рассказала, какие трудности ждут знаки зодиака в 2022 году
знаки зодиака гороскоп глоба год тигра
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