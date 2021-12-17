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Песков: Украина полностью потеряна для России в качестве партнера и союзника

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 18:09
Политика
Песков: Украина полностью потеряна для России в качестве партнера и союзника
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 17 декабря. Украина сейчас полностью потеряна для Российской Федерации как партнер и союзник, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, украинских граждан может «оболванивать» руководство страны, настраивая против России. Соответствующее заявление он сделал в интервью RTVI.

Помимо этого, Песков подчеркнул, что на Украине обрубаются все концы, «от капилляров до артерий». Двусторонних отношений Киева с Москвой как таковых нет, добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ рассказал, что возможный референдум по Донбассу, проведение которого допустил глава Украины Владимир Зеленский, является внутренним делом страны. По его словам, интерес представляет возможная формулировка выносимого на него вопроса.

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Все новости / Политика / Песков: Украина полностью потеряна для России в качестве партнера и союзника
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