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Минпромторг РФ может пересмотреть начисление налога на роскошь для автомобилей

Экономика
Минпромторг РФ может пересмотреть начисление налога на роскошь для автомобилей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 декабря. Чиновники Минпромторга обсуждают вопрос повышения начальной планки стоимости автомобилей, попадающих под повышенный транспортный налог.

С таким заявлением выступил глава министерства Денис Мантуров в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Еще в феврале текущего года сообщалось, что ведомство расширило список машин, облагаемых налогом на роскошь.

«Да, обсуждаем, потому что нужно, чтобы справедливость была», — отметил министр в беседе с журналистами.

Поскольку список автомобилей расширяется ежегодно, в 2022 году, по оценкам специалистов, он может пополниться китайским внедорожником Haval H9. С минимальным оснащением стоимость автомобиля составляет 2,9 млн рублей. Аналогичная ситуация может сложиться с Jeep Compass, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Hilux, VW Tiguan R-Line, GAC GN8 Prestige GT.

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Денис Мантуров минпромторг налог на роскошь
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