Минпромторг РФ может пересмотреть начисление налога на роскошь для автомобилей

Москва, 17 декабря. Чиновники Минпромторга обсуждают вопрос повышения начальной планки стоимости автомобилей, попадающих под повышенный транспортный налог.

С таким заявлением выступил глава министерства Денис Мантуров в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Еще в феврале текущего года сообщалось, что ведомство расширило список машин, облагаемых налогом на роскошь.

«Да, обсуждаем, потому что нужно, чтобы справедливость была», — отметил министр в беседе с журналистами.

Поскольку список автомобилей расширяется ежегодно, в 2022 году, по оценкам специалистов, он может пополниться китайским внедорожником Haval H9. С минимальным оснащением стоимость автомобиля составляет 2,9 млн рублей. Аналогичная ситуация может сложиться с Jeep Compass, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Hilux, VW Tiguan R-Line, GAC GN8 Prestige GT.