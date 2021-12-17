Киев, 17 декабря. Сложная экономическая ситуация на Украине вынуждает граждан страны снова выходить на улицы.

На этой неделе в центре Киева прошли митинги, участники которых, в частности, требовали от властей прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).

Народный депутат Украины Евгений Шевченко уверен, что в сложившейся в Незалежной ситуации действительно виноваты власти, которые возглавили страну после Майдана. Политик подчеркивает, что разрыв отношений с Россией и Белоруссией стал роковой ошибкой Киева.

«Сложная экономическая ситуация в каждом семейном бюджете связана с тем, что постмайданная власть разрушила все взаимоотношения, которые были построены веками, и повела нас в чужой лагерь, где нас никто не ждет, тем самым разрушив всю экономику. Без нормальных взаимоотношений с Донбассом, без восстановления отношений с Россией и Белоруссией, Украина экономически никогда не вытянет», — заявил нардеп в эфире канала UKRLive.

Протест украинцев против сотрудничества Киева с МВФ тоже вполне можно понять. Как считает Шевченко, Украина получает от Запада лишь копейки, которые никак не помогают ее реальному развитию.

Федеральное агентство новостей /

«Партнеры этой власти, которые обещают поддержку, дают копейки, чтобы не было дефолта. Если бы они хотели реально помочь, чтобы Украина развивалась технологически, чтобы строились новые заводы, открывались производства, они вкладывали бы сюда реальные деньги. А они не вкладывают ничего», — объяснил депутат Рады.

В то же время политик выступает категорически против силового решения вопроса и нового переворота на Украине. Нардеп уверен, что граждане Незалежной должны дождаться следующих выборов, и на этот раз проголосовать за тех людей, которые будут действительно заинтересованы в благополучии страны.

«Мы им нужны только для одного: для раздражения России. Люди должны просто понять, что эту власть больше нельзя избирать. Нужны четкие критерии. Кто за независимость — значит, наши. Кто за ЕС и НАТО — все зрадники. Зрадники — все те, кто тянет Украину туда, куда она никогда не вступит», — убежден нардеп Евгений Шевченко.

Россияне в Сети ранее отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности вести переговоры с РФ «в любом формате».