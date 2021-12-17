Прокуроры нашли 54 нарушения по уборке снега и содержанию придомовых подъездов во Владимирской области

Владимир, 17 декабря. Прокуратура Владимирской области проверила условия содержания автодорог и придомовых территорий в зимний период и выявила 59 нарушений, по которым внесли 54 представления.

Проверки прошли в городе Владимире, Муромском, Александровском, Вязниковском, Ковровском, Собинском, Кольчугинском, Суздальском, Киржачском, Камешковском, Меленковском, Судогодском, Петушинском, Юрьев-Польском районах и ЗАТО г. Радужный. Главам администраций и руководителям, отвечающим за уборку дорожного покрытия от снега и наледи, внесены 24 представления, сообщают «Владимирские ведомости».

В областном центре, Собинском, Александровском, Ковровском, Камешковском, Судогодском, Юрьев-Польском районах осмотрели содержание придомовых подъездов, состояние некоторых сочли неудовлетворительным, а руководителям управляющих компаний, ТСН и ТСЖ внесены 24 представления.

Прокуратурой также выявлены факты непринятия достаточных мер в рамках контроля за содержанием автомобильных дорог в зимний период в деятельности подразделений ГИБДД города Владимира, Собинского, Камешковского, Меленковского, Суздальского, Селивановского районов. Руководителям внесены шесть представлений.

Ранее ФАН рассказывал о недовольстве жителей Санкт-Петербурга качеством уборки улиц от снега. Они назвали коммунальные отчеты фальшивыми и потребовали от властей города реальных действий.