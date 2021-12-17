Аналитик Дробиз: Потребление вина в России падает, а крепкого алкоголя растет

Рейтинг самых достойных вин российских производителей на днях опубликовал Forbes. Можно ли им руководствоваться при выборе вина в магазине и зачем вообще нужны эти списки, в беседе с ФАН рассказал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

По словам Дробиза, в России есть три крупных винных рейтинга и появление четвертого от Forbes — это позитивный момент.

«Есть «Винный гид России», который проводят Роскачество, Минпромторг и Минсельхоз — это один конкурс. Второй — «Кубок союза виноградарей и виноделов». В винодельческой среде он считается главным. Третий и очень важный конкурс — это винодельческая выставка, которая обычно проводится весной, «Южная Россия». Рейтинг Forbes стал четвертым крупным конкурсом для российских виноделов, издание серьезное, оно хорошо зарекомендовало себя», — сказал эксперт.

Специалист объяснил, что сейчас российский винный рынок находится «в загоне». В советское время винодельческой продукции на душу населения пили в четыре раза больше, оно стояло на первом месте. Сегодня первое место занимает пиво, потом идет водка, а потом уже вино. Произошло это из-за дороговизны вина и кризиса. При этом по качеству российские вина не уступают западным аналогам, а в некоторых случаях даже превосходят их. Подобные же рейтинги и конкурсы показывают покупателям, какой продукт достоин их внимания.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

«Мы пытаемся поднять статус именно российского виноделия, его качества, сопоставимого и иногда даже превышающего импортные образцы. У нас действительно есть превосходная продукция и это надо развивать, в это надо вкладывать деньги. Российское вино абсолютно конкурентоспособно. Но небольшой объем потребления — наша беда. В России нет роста потребления винодельческой продукции, более того, она падает, а крепкий алкоголь уж второй год растет», — пояснил Дробиз.

Как рассказал эксперт, сейчас ежегодно в России производится примерно около 300 млн литров тихих вин. Из них 40 млн литров — это высококачественные вина с защищенным географическим названием. Объем производства игристых вин и шампанского составляет 120 млн литров в год, примерно 40 млн из них относятся к напиткам высокого класса.

Ранее Вадим Дробиз рассказал ФАН, что не видит оснований для роста цен на импортные вина на 20–25%. Поэтому в следующем году импортное и российское вино останутся в том же ценовом соотношении.