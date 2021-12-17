Косачев: гарантии безопасности позволят решить ряд проблем в отношениях России и НАТО

Москва, 17 декабря. Переданные США и НАТО российские проекты договоров о гарантиях безопасности являются очень важным шагом на пути к взаимопониманию между сторонами, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

По его словам, Россия очень серьезно настроена на то, чтобы добиться от американцев и их союзников по Североатлантическому альянсу реальных гарантий безопасности, которые позволят решить целый ряд проблем. При этом Москва абсолютно четко с помощью проекта договора разъясняет своим визави, что именно она понимает под гарантиями.

«Это не риторический прием, не отговорка или условие для продолжения диалога, а и есть центральная тема будущих переговоров. Без решения здесь не будет развязок во многих других сюжетах», — заявил политик.

Ранее МИД РФ опубликовал проекты договора России с США и НАТО. Одним из пунктов документа предлагается, чтобы Альянс предоставил гарантии нерасширения на восток и отказался от принятия Украины в военно-политический блок.