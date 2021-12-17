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Воспитатель Тарабукин объяснил, почему отцовское внимание для ребенка ценнее материнского
Общество
Воспитатель Тарабукин объяснил, почему отцовское внимание для ребенка ценнее материнского
Федеральное агентство новостей  / 

Организатор проекта по воспитанию детей «Усатый нянь» Федор Тарабукин рассказал в программе «Вертикаль» Медиагруппы «Патриот», насколько важно духовно-нравственное воспитание детей, и почему детям необходимо отцовское внимание.
Прошедший эфир отец Георгий, клирик храма во имя иконы Божией матери «Всех скорбящих радость», ведущий программы «Вертикаль» посвятил вопросам духовно-нравственного воспитания детей.

«Задумываются ли дети, которых вы воспитываете, о духовной жизни, о смысле жизни и о боге?» — спросил ведущий у гостя программы Федора Тарабукина.

По словам воспитателя, некоторые дети интересуются этими вопросами с раннего возраста, другим приходиться создавать условия, чтобы они обратили на это внимание. По его мнению, получая с ранних лет духовно-нравственное воспитание, дети легче адаптируются в социальной среде, понимают, как правильно построить свою жизнь, не тратя напрасно сил на конфликты и исправление ошибок.

«Воспитание детей строится на каких-то поступках, через взаимодействие с ближним, когда возникает какая-то ситуация, в которой нужно пожертвовать чем-то своим, каким-то интересом, в преодолении внутреннего конфликта», — рассказал Федор Тарабукин.

Работа над собой, по словам эксперта, помогает ребенку сформировать сильный характер.

«Ребенку нужно создавать условия, в которых этот характер формируется, особенно парням школьного возраста. И чем старше, тем больше нужно создать условий для того, чтобы вывести парня из зоны комфорта, чтобы он преодолевал препятствия, только тогда у него сформируется сильный характер», — рекомендует воспитатель.

По его словам, современная молодежь настолько избалована комфортом, что для многих серьезным испытанием станет привычный для многих поход в лес. В плане формирования характера у детей эксперт подчеркивает особую роль отца.

«К сожалению, в современном мире становится нормой, когда ребенка воспитывает одна мать. Но я считаю, что роль отца в воспитании детей первична, нежели матери. Мать настроена на сохранение существующей системы, чтобы все было безопасно, тепло, уютно. А отец, мужчина больше настроен на преодоление границ мира, он устанавливает свои правила, взаимодействует с внешними сообществами, ставит цели и стремится достигать их. И это именно то, чему должен научить отец ребенка — правильно взаимодействовать с окружающим миром, с другими людьми, созидать вместе с ними. Без отца это сделать очень сложно», — уверен Федор Тарабукин.

Воспитатель Тарабукин объяснил, почему отцовское внимание для ребенка ценнее материнского
Федеральное агентство новостей /

Кроме этого, большое значение для детей имеет собственный пример отца, которому многие из них впоследствии следуют. Но самым важным в воспитании детей эксперт считает отцовскую любовь.

«Я много взял у своего отца. Мне нравилось, что отец со мной играл, занимался со мной. Но особенно мне запомнилось его принятие моих поступков, такая безграничная любовь, как в притче о блудном сыне. Я сейчас ставлю себя на его место и думаю: я бы, наверное, задал себе жару, а он меня просто прощал. Когда-то мне казалось, что это неправильно, а сейчас я понимаю, что с точки зрения христианства и вообще любви к своему сыну, это имеет очень сильный исцеляющий эффект», — отметил воспитатель.

По его мнению, отец формирует у ребенка желание творить, созидать, пусть иногда через разрушение, но именно это делает человека счастливым в жизни. Эксперт понимает, что в жизни семей возникают разные ситуации, возникают конфликты, которые так или иначе влияют на воспитание детей, но рекомендует мужчинам всегда помнить о том, что они очень нужны своим детям. И пусть не все отцы идеальны, главное, чтобы они находили время для игры с детьми, чтобы они постарались выстроить с детьми доверительные отношения, на которых базируется авторитет отца. И если у ребенка он сформируется, то процесс воспитания не будет для него слишком обременительным, отметил эксперт.

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