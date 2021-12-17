Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 декабря 19:06
19:06
Политика
Reuters: США заявили о готовности обсудить с РФ проект договора о гарантиях безопасности
19:03
Экономика
Интерес россиян к покупке загородного жилья упал вдвое в 2021 году
19:02
Происшествия
Экс-владельца компании «Русский продукт» и банка БКФ Миримскую арестовали по делу о взятке
19:02
Общество
Врачи из Кировской области спасли жизнь подростку
19:00
Политика
«Удар по экономике ФРГ»: чем обернется задержка сертификации «СП-2» для Олафа Шольца
19:00
Политика
Песков: теория о наличии у Путина двойников вызывает у президента улыбку
19:00
Происшествия
Работник гипермаркета попал в больницу после падения на голову палеты в Петербурге
19:00
Общество
Главные новости дня: 17 декабря
18:58
Происшествия
Шуточная отработка приемов самбо с сокурсником закончилась для петербурженки комой
18:56
Происшествия
В России завели уголовное дело после убийства пропавших на Кипре туристок
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Песков: у Путина и Байдена было мало возможностей пообщаться, чтобы стать друзьями

Политика
Песков: у Путина и Байдена было мало возможностей пообщаться, чтобы стать друзьями
ПолитЭксперт  /  Евгений Зайцев

Москва, 17 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин и лидер США Джо Байден не являются друзьями, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, у сторон было не так много возможностей, чтобы пообщаться и стать друзьями. Однако, он отметил, что разговор между главами двух государств уважительный.

Ранее пресс-секретарь российского президента рассказал, что рынок РФ станет интересным для американского бизнесмена Илона Маска. Песков уточнил, что в этом случае не исключено его общение с Путиным.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков: у Путина и Байдена было мало возможностей пообщаться, чтобы стать друзьями
путин сша песков байден
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать