Песков: у Путина и Байдена было мало возможностей пообщаться, чтобы стать друзьями

Москва, 17 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин и лидер США Джо Байден не являются друзьями, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, у сторон было не так много возможностей, чтобы пообщаться и стать друзьями. Однако, он отметил, что разговор между главами двух государств уважительный.

Ранее пресс-секретарь российского президента рассказал, что рынок РФ станет интересным для американского бизнесмена Илона Маска. Песков уточнил, что в этом случае не исключено его общение с Путиным.