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Немецкий политик Мерц избран новым лидером партии ХДС/ХСС

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 17:57
Политика
Немецкий политик Мерц избран новым лидером партии ХДС/ХСС
Prt Scr youtube.com

Берлин, 17 декабря. Немецкий политик Фридрих Мерц избран новым лидером блока правоцентристских политических партий в ФРГ, который включает в себя Христианско-демократический союз Германии (ХДС) и Христианско-социальный союз в Баварии (ХСС).

Известно, что Мерц представляет консервативное крыло ХДС/ХСС. Также немецкий политик считается экспертом в области экономики и финансов, в течение многих лет он занимался бизнес-лоббированием, то есть связями между крупнейшими немецкими компаниями и политикой.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц поблагодарил свою предшественницу Ангелу Меркель за работу и «беспрепятственную» передачу власти. По его словам, это вызвало «восхищение и уважение» во всем мире.

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Все новости / Политика / Немецкий политик Мерц избран новым лидером партии ХДС/ХСС
германия Фридрих Мерц хдс/хсс
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