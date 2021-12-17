Немецкий политик Мерц избран новым лидером партии ХДС/ХСС

Берлин, 17 декабря. Немецкий политик Фридрих Мерц избран новым лидером блока правоцентристских политических партий в ФРГ, который включает в себя Христианско-демократический союз Германии (ХДС) и Христианско-социальный союз в Баварии (ХСС).

Известно, что Мерц представляет консервативное крыло ХДС/ХСС. Также немецкий политик считается экспертом в области экономики и финансов, в течение многих лет он занимался бизнес-лоббированием, то есть связями между крупнейшими немецкими компаниями и политикой.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц поблагодарил свою предшественницу Ангелу Меркель за работу и «беспрепятственную» передачу власти. По его словам, это вызвало «восхищение и уважение» во всем мире.